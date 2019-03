ITF: Verena Meliss conquista il main draw di Mildura

Nella notte da lunedì a martedì, Verena Meliss ha staccato il biglietto per l’accesso al tabellone principale del 25.000 dollari ITF di Mildura.

Nel nord-ovest dello Stato di Victoria, in Australia, la 21enne caldarese si è imposta nel secondo, decisivo turno delle qualificazioni sulla svizzera Karin Kennel in due set senza problemi per 6:4, 6:3. All’esordio la Meliss, numero 4 delle qualificazioni, aveva superato la beniamina locale Charlotte Kempenaers-Pocz con il punteggio di 6:4, 6:0. Meliss (WTA 526) giocherà così per la terza volta in questa stagione nel main draw di un torneo ITF, dove sfiderà mercoledì alle ore 13 locale (alle 2 ora italiana) al prima turno la 20enne ceca Tereza Mihalikova, numero 360 del mondo.

Nel doppio la tennista d’Oltradige ha già raggiunto i quarti di finale. Meliss e la tedesca Romy Kölzer si sono affermate al primo turno a sorpresa sulle giapponesi Michika Ozeki/Ramu, numero 4 del seeding, con un netto 6:3, 6:2. Nei quarti, Meliss/Kölzer troveranno il duo francese Irina Ramialison/Caroline Romeo.

MD

Destanee AIAVA [1] – Nagi HANATANI

Verena MELISS (Q) – Tereza MIHALIKOVA

Ivana POPOVIC (Q) – Alicia SMITH (WC)

Irina RAMIALISON – Kaylah MCPHEE [7]

Lizette CABRERA [3] – Caroline ROMEO (IR )

Sara TOMIC (Q) – Jennifer ELIE (Q)

Jelena STOJANOVIC (IR ) – Maddison INGLIS

Aldila SUTJIADI (IR ) – Miyabi INOUE [8]

Olivia ROGOWSKA [5] – Belinda WOOLCOCK

Lulu SUN (Q) – Haruna ARAKAWA (IR )

Alana PARNABY (WC) – Haley GIAVARA (IR )

Katharina GERLACH – Hiroko KUWATA [4]

Naiktha BAINS [6] – Ramu UEDA (Q)

Romy KOELZER – Tammi PATTERSON (WC)

Isabella BOZICEVIC (WC) – Alison BAI

Olivia TJANDRAMULIA – Ellen PEREZ [2]