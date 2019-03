Fanta Indian Wells ATP 2019: Minimo 400 euro di premi!

Praticamente tutti i tennisti più forti sono in America questo mese. Due tornei di punta sono in programma a Indian Wells e Miami. Per gli uomini si tratta dei cosiddetti Masters 1000. I nove migliori tornei dopo quelli del Grand Slam appartengono a questa categoria. A Indian Wells, il campione in carica Juan Martin Del Potro non sarà in campo. Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer e Alexander Zverev sono invece presenti.

Il FantaBNP Paribas Open Indian Wells ATP 2019 inizierà giovedì 7 marzo 2019 alle 20:10.

Avrai a disposizione un budget di 160 milioni di euro per comprare 13 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaBNP Paribas Open Indian Wells ATP 2019.

Il gioco costa 5 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 400 euro in premi. Il 1° premio è di 77 euro!

Allo steso modo, per il circuito femminile, ci saranno i Premier Mandatory, la categoria più importante dopo gli Slam, di Indian Wells e Miami. Indian Wells è stata la svolta di Naomi Osaka un anno fa. La giapponese ha vinto la finale in modo convincente sulla sua compagna di generazione Daria Kasatkina. Da allora, la carriera di Osaka ha preso il volo: ora due Grand Slam sono stati aggiunti al suo palmares e lei è la numero 1 al mondo.

Il FantaBNP Paribas Open Indian Wells WTA 2019 inizierà mercoledì 6 marzo 2019 alle 20:10.

Avrai a disposizione un budget di 165 milioni di euro per comprare 13 tenniste che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaBNP Paribas Open Indian Wells WTA 2019.

Il gioco costa 2,50 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 150 euro in premi. Il 1° premio è di 33 euro.

Inoltre Zweeler ha anche una FantaBNP Paribas Open Indian Wells Road per US Open dove puoi partecipare per 5 euro e provare a vincere 3 biglietti per la Road to US Open con un montepremi di 8.000 euro e un primo premio di 2.500 euro!

