Roger Federer ed il 100 esimo titolo ATP: “Le persone adesso mi chiedono se posso arrivare a 109 titoli. Vincere tornei non è così semplice”

Roger Federer : “Non ci ho pensato troppo ad essere onesto al n.100 Ero molto calmo e rilassato. In ogni caso, mi piace raggiungere questi numeri e stabilire nuovi record, devo essere sincero.

La gente tende a ricordarsi solo degli Slam, ma io gioco per l’ATP la maggior parte del tempo. Il mio pensiero non è rivolto soltanto agli Slam e questi numeri sono lì a dimostrarlo.”

“E’ stata una settimana speciale per me, ero venuto qui per vincere. Non disputavo un match ufficiale dall’Australia, quindi sono felice dell’evoluzione del mio gioco, oltre al fatto di aver raggiunto quota 100 naturalmente.”

“Le persone adesso mi chiedono se posso arrivare a 109 titoli. Vincere tornei non è così semplice, perché bisogna portare a casa almeno cinque match in cinque o sei giorni. Potresti giocare una gran settimana ma incappare in una semifinale durissima, per poi perdere in finale contro un giocatore più fresco di te”.