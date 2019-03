ATP Dubai: Roger Federer perfetto. In finale sfiderà Stefanos Tsitsipas (VIDEO)

Federer ad una partita dal 100 esimo titolo in carriera

Manca una sola vittoria a Roger Federer per conquistare il titolo numero 100 in carriera nel circuito maggiore.

Oggi il campione svizzero ha dominato nella seconda semifinale del torneo ATP 500 di Dubai il croato Borna Coric per 6-2 6-2.

Nel suo 11o ultimo atto negli Emirati Arabi (otto le vittorie) il 37enne elvetico avrà anche la possibilità di prendersi la rivincita su Stefanos Tsitsipas, che lo scorso mese di gennaio lo aveva battuto negli ottavi di finale degli Australian Open in quello che fin qui è stato l’unico incontro tra i due. Nella sua semifinale il giovane greco ha avuto la meglio in tre set sul francese Gaël Monfils con i parziali di 4-6 7-6 (7/4) 7-6 (7/4).

Se nelle partite giocate quest’anno a Dubai Federer aveva spesso conosciuto qualche alto e basso, oggi contro Coric lo svizzero è stato un vero e proprio rullo compressore: ha piazzato due break nel primo set e due nel secondo senza subirne alcuno.

La partita punto per punto