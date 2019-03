Tra Monfils e Svitolina irrompe Roger Federer (VIDEO)

Gael Monfils e Elina Svitolina sono una delle coppie del momento. Il francese e l’ucraina hanno rivelato pubblicamente la loro relazione durante l’Australian Open e da allora hanno deliziato tutti e tutto.

Svitolina accompagna questa settimana il suo compagno all’ATP 500 di Dubai e i due stavano avendo un momento di complicità in questo video.

Eppure, quello che sarebbe stato un video romantico tra Svitolina e Monfils alla fine è diventato comico dopo un un’invasione di Roger Federer.

When dad embarrasses you in front of your crush. pic.twitter.com/y84iA35z2D

— Tumaini Carayol (@tumcarayol) 28 febbraio 2019