Botta e risposta tra Rafael Nadal e Nick Kyrgios. Nadal “ha una mancanza di rispetto nei confronti dei suoi avversari, del pubblico e anche di se stesso” (VIDEO)

Rafael Nadal, numero due al mondo, è stato eliminato nel secondo turno dell’ATP 500 di Acapulco, dall’ australiano Nick Kyrgios in un incontro segnato da alcune situazioni controverse.

Anche se senza menzionare specificamente questo incontro, Nadal, che ha offerto a Kyrgios un saluto molto freddo in conferenza stampa ha dichiarato: “Nick ha un talento incredibile, potrebbe vincere i tornei del Grand Slam e lottare per il primo posto, però ha una mancanza di rispetto nei confronti dei suoi avversari, del pubblico e anche di se stesso. È un peccato perché quando gioca come oggi è geniale … “

“Non sono triste perchè ho perso ma sono arrabbiato perché domani non potrò più gareggiare in questo torneo con questo pubblico. Ma gli ultimi cinque minuti di questo incontro spiegano cosa è successo negli ultimi due set della partita”.

E’ arrivata la risposta di Nick Kyrgios: “Sono diverso da lui. Lui potrebbe concentrarsi su ciò che deve fare. Non sa cosa ho sofferto ultimamente dal punto di vista fisico e non sa nulla di me, quindi non starò ad ascoltarlo. Tra un punto e l’altro e sempre molto lento.

C’è una regola che dice che devi essere veloce nei servizi e che devi farlo in ogni punto. Non commenterò il suo gioco. Questo è lo sport. Non prenderò in considerazione le sue parole “, ha concluso Kyrgios.