Maria Sharapova subisce un intervento alla spalla. Stop di almeno due mesi

Maria Sharapova è stata operata alla spalla destra e ritornerà in campo tra circa due mesi.

“Mi sono appena cancellata dal torneo di Miami e volevo darvi un piccolo aggiornamento riguardante la spalla. Come molti di voi sapranno, dalla scorsa estate convivo coi dolori. Nelle dieci settimane dopo gli US Open mi sono focalizzata sul rafforzamento della scapola per supportare.

“Nonostante la spalla si sia rinforzata, il dolore è rimasto. Dopo diversi pareri medici, la scorsa settimana ho optato per un piccolo intervento che richiederà delle settimane di sto forzato.

Nonostante questo sia stato, ed è ancora un processo lunghissimo, sono determinata in maniera incredibile a tornare in campo e cosa più importante senza il dolore che ho sofferto a inizio anno”.