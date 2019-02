ATP Dubai: LIVE i risultati con il dettagliato dei Quarti di Finale. Roger Federer è in semifinale

Roger Federer ha conquistato per l’undicesima volta in carriera un posto in semfinale a Dubai, dove mancava a questo punto del torneo da ormai quattro anni. Roger numero 7 del ranking ATP e 7 volte trionfatore negli Emirati Arabi, ha sconfitto nei quarti l’ungherese Marton Fucsovics (35) con il punteggio di 7-6 (8/6) 6-4.

Contro un avversario che già aveva affrontato (e battuto) negli ottavi degli Australian Open 2018, il 37enne ha saputo accelerare, come suo solito fare, nei momenti decisivi. Dopo una breve interruzione per un improvviso scroscio di pioggia sul 5-5, Federer ha prima salvato due set point nel tie-break del primo parziale per poi infilare quattro punti consecutivi. Al rientro sul campo, lo svizzero ha subito strappato il servizio all’avversario, subendo però il rientro dello stesso magiaro nel quarto game. Ma il break pesante è comunque arrivato poco dopo (nonostante un’altra inattesa pausa per pioggia), sul 4-4, ma stavolta il 27enne di Budapest nulla ha potuto.

ATP Dubai 500 | Cemento | $2.736.845 – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Gael Monfils vs [Q] Ricardas Berankis



ATP Dubai Gael Monfils Gael Monfils 6 6 6 Ricardas Berankis Ricardas Berankis 1 7 2 Vincitore: G. MONFILS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Berankis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 G. Monfils 15-0 30-0 4-2 → 5-2 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 2-2 → 3-2 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3*-6 6-6 → 6-7 G. Monfils 15-0 40-0 5-6 → 6-6 R. Berankis 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 G. Monfils 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 df 5-4 → 5-5 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-4 → 4-4 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 2-4 → 3-4 G. Monfils 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 G. Monfils 15-0 30-0 40-15 1-2 → 2-2 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 G. Monfils 15-0 30-0 0-1 → 1-1 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Monfils 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-1 → 6-1 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 4-1 → 5-1 G. Monfils 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 2-1 → 3-1 G. Monfils 15-0 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Monfils 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

2. Hubert Hurkacz vs [5] Stefanos Tsitsipas



ATP Dubai Hubert Hurkacz Hubert Hurkacz 6 7 1 Stefanos Tsitsipas [5] Stefanos Tsitsipas [5] 7 6 6 Vincitore: S. TSITSIPAS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-5 → 1-6 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-5 → 1-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 S. Tsitsipas 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 2-2* 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 6-6 → 6-7 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 S. Tsitsipas 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 H. Hurkacz 30-0 ace 4-5 → 5-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Hurkacz 30-0 ace 3-4 → 4-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 15-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-2 → 2-3 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Marton Fucsovics vs [2] Roger Federer (non prima ore: 16:00)



ATP Dubai Marton Fucsovics Marton Fucsovics 6 4 Roger Federer [2] Roger Federer [2] 7 6 Vincitore: R. FEDERER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 R. Federer 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 R. Federer 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 R. Federer 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 R. Federer 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 5-6 → 6-6 R. Federer 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 R. Federer 0-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Federer 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Federer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Federer 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 R. Federer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. [6] Borna Coric vs Nikoloz Basilashvili



ATP Dubai Borna Coric [6] Borna Coric [6] 4 6 7 Nikoloz Basilashvili Nikoloz Basilashvili 6 2 6 Vincitore: B. CORIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* ace 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Coric 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 N. Basilashvili 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-4 → 5-5 B. Coric 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 B. Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 4-3 N. Basilashvili 0-15 30-15 ace 40-15 ace 4-1 → 4-2 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 B. Coric 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A 40-40 40-A df 5-1 → 5-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 B. Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 15-30 15-40 3-0 → 4-0 B. Coric 15-0 30-0 ace 40-15 ace 2-0 → 3-0 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 B. Coric 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-5 → 4-6 B. Coric 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 B. Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 B. Coric 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 B. Coric 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [Q] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja vs Philipp Kohlschreiber / Fernando Verdasco