Fed Cup: Stati Uniti-Svizzera si giocherà in Texas per la prima volta nella storia

Il Texas ha già ospitato, in diverse occasioni, incontri della nazionale maschile di Coppa Davis, mentre per quanto riguarda la Fed Cup si tratterà di una storica prima volta. La squadra guidata da Kathy Rinaldi, a caccia di rivalsa dopo aver perso contro l’Australia nel mese di febbraio al primo turno del World Group, ospiterà una Svizzera che si presenterà presumibilmente con una Belinda Bencic in ripresa e più agguerrita che mai.