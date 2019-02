ATP Sao Paulo: Lorenzo Sonego esce sconfitto al secondo turno, fuori tutti gli azzurri

Non ci sono più italiani in gara al Brasil Open 2019: alla sconfitta, avvenuta nel pomeriggio, di Alessandro Giannessi (ko al primo turno per mano del serbo Djere), ha dato seguito l’eliminazione di Lorenzo Sonego al secondo turno del torneo ATP 250 di Sao Paulo. Il giocatore piemontese, che all’esordio si era imposto con un doppio 6-4 sull’argentino Federico Delbonis, è stato sconfitto col punteggio di 6-1 3-6 6-3, in un’ora e 57 minuti di gioco, da Leonardo Mayer, attuale numero 55 del ranking mondiale e quarto favorito del seeding.

Il nativo di Corrientes, classe 1987, approda ai quarti di finale dove affronterà il cileno Christian Garin, reduce da una battaglia incredibile con lo spagnolo Jaume Munar. Per il tennista sudamericano, ex n.21 ATP, si tratterà del ventiseiesimo quarto di finale in carriera nel circuito maggiore: andrà a caccia dell’ottava semifinale, la prima dal torneo di Amburgo del 2018.

PRIMO SET – Frazione tutt’altro che positiva per Lorenzo Sonego, decisamente al di sotto delle due possibilità specialmente al servizio. Il colpo d’inizio gioco non lo aiuta affatto: appena il 20% di punti vinti con la seconda ed una prima trovata nel 58% dei casi, per il nativo di Torino, che non ha confermato le altissime percentuali messe in mostra al primo turno contro Delbonis. L’azzurro tiene la battuta nel secondo game, dopo aver salvato due palle break dal 15-40, ma poi si scompone, permettendo al suo rivale di prendere il largo: Mayer lascia le briciole a Sonego, gli strappa due volte il servizio e chiude agevolmente il parziale col punteggio di 6-1.

SECONDO SET – Leonardo Mayer è, chi lo conosce lo sa, un argentino abbastanza atipico, un giocatore che ama particolarmente scendere a rete e prendersi i punti con giocate al volo: un Sonego non perfetto e poco incisivo, nel primo set, scatena il sudamericano che si dimostra particolarmente a suo agio su un campo come quello del Centrale di San Paolo. Nel secondo parziale, per fortuna dell’italiano, le carte in tavola vengono modificate: l’attuale numero 114 ATP parte col piede giusto, ottiene un break ai vantaggi (da 40-0, Mayer ha ceduto cinque punti consecutivi) ma manca d’esperienza pochi istanti più tardi, quando non riesce a confermarlo.

Le fasi salienti del set, comunque, sorridono a Lorenzo Sonego: avanti per 4-3, il piemontese piazza il break a quindici, giocando un ottavo game davvero molto buono, e successivamente chiude per 6-3, non senza difficoltà, avendo dovuto cancellare due chance del controbreak prima di ottenere il punto decisivo grazie ad uno scambio prolungato terminato con un errore di Mayer. Dopo un’ora e 12 minuti, si va al terzo.

TERZO SET – Parlavamo poco fa di qualche “peccato d’inesperienza”, in certi frangenti, da parte di Lorenzo Sonego. L’esito della frazione decisiva non è però del tutto influenzato dalla maggior abitudine dell’argentino a giocare partite di questo livello: Leonardo Mayer, semplicemente, torna ad esprimere un livello di gioco sulla falsariga del primo parziale, mentre Sonego non riesce a ripetere quanto di buono fatto intravedere nel secondo set.

L’azzurro non sfrutta due palle break nel terzo gioco: “gol sbagliato, gol subito”, si direbbe nel calcio. Sonego paga queste due occasioni non convertite perdendo il successivo turno di servizio a trenta: per Leonardo Mayer, poi, è un gioco da ragazzi restare avanti fino al 6-3 finale.

Lorenzo Carini