WTA Indian Wells: La situazione aggiornata Md e Quali

Indian Wells, USA WTA Premier Mandatory

Date: 3/6/2019 Original Cut Off: 75 Ranking Date: 1/21/2019

1 Halep, Simona (ROU)

2 Kerber, Angelique (GER)

3 Wozniacki, Caroline (DEN)

4 Osaka, Naomi (JPN)

5 Stephens, Sloane (USA)

6 Kvitova, Petra (CZE)

7 Svitolina, Elina (UKR)

8 Pliskova, Karolina (CZE)

9 Bertens, Kiki (NED)

10 Kasatkina, Daria (RUS)

11 Sabalenka, Aryna (BLR)

12 Sevastova, Anastasija (LAT)

13 Goerges, Julia (GER)

14 Mertens, Elise (BEL)

15 Barty, Ashleigh (AUS)

16 Williams, Serena (USA)

17 Keys, Madison (USA)

18 Muguruza, Garbiñe (ESP)

19 Garcia, Caroline (FRA)

20 Kontaveit, Anett (EST)

21 Wang, Qiang (CHN)

22 Ostapenko, Jelena (LAT)

23 Suárez Navarro, Carla (ESP)

24 Tsurenko, Lesia (UKR)

25 Cibulkova, Dominika (SVK)

26 Buzarnescu, Mihaela (ROU)

27 Hsieh Su-Wei (TPE)

28 Giorgi, Camila

29 Vekic, Donna (CRO)

30 Sharapova, Maria (RUS)

31 Sasnovich, Aliaksandra (BLR)

32 Martic, Petra (CRO)

32 Siegemund, Laura (GER) SR

33 Siniakova, Katerina (CZE)

34 Strycova, Barbora (CZE)

35 Collins, Danielle (USA)

36 Williams, Venus (USA)

37 Kenin, Sofia (USA)

38 Konta, Johanna (GBR)

39 Putintseva, Yulia (KAZ)

40 Zheng, Saisai (CHN)

41 Gavrilova, Daria (AUS)

42 Zhang, Shuai (CHN)

43 Sakkari, Maria (GRE)

44 Pavlyuchenkova, Anastasia (RUS)

45 Mladenovic, Kristina (FRA)

46 Cornet, Alizé (FRA)

47 Tomljanovic, Ajla (AUS)

48 Kuzmova, Viktoria (SVK)

49 Bencic, Belinda (SUI)

50 Flipkens, Kirsten (BEL)

51 Rybarikova, Magdalena (SVK)

52 Van Uytvanck, Alison (BEL)

53 Azarenka, Victoria (BLR)

54 Puig, Monica (PUR)

55 Parmentier, Pauline (FRA)

56 Riske, Alison (USA)

57 Yastremska, Dayana (UKR)

58 Jabeur, Ons (TUN)

59 Schmiedlova, Anna Karolina (SVK)

60 Makarova, Ekaterina (RUS)

61 Krunic, Aleksandra (SRB)

62 Lapko, Vera (BLR)

63 Petkovic, Andrea (GER)

64 Peterson, Rebecca (SWE)

65 Wang, Yafan (CHN)

66 Babos, Timea (HUN)

67 Kumkhum, Luksika (THA)

68 Pera, Bernarda (USA)

69 Rodina, Evgeniya (RUS)

70 Begu, Irina-Camelia (ROU)

71 Kanepi, Kaia (EST)

72 Alexandrova, Ekaterina (RUS)

73 Vondrousova, Marketa (CZE)

74 Maria, Tatjana (GER)

75 Stosur, Samantha (AUS)

Alternates

76 Barthel, Mona (GER)

77 Larsson, Johanna (SWE)

—-IN——–IN————

78 Zidansek, Tamara (SLO)

79 Bouchard, Eugenie (CAN)

80 Linette, Magda (POL)

81 Sorribes Tormo, Sara (ESP)

82 Bogdan, Ana (ROU)

83 Jakupovic, Dalila (SLO)

84 Cirstea, Sorana (ROU)

Indian Wells Q, USA WTA Premier Mandatory

Date: 3/4/2019 Original Cut Off: 133? Ranking Date: 2/11/2019

59 Anisimova, Amanda (USA)

70 Andreescu, Bianca (CAN)

76 Zvonareva, Vera (RUS)

78 Sorribes Tormo, Sara (ESP)

80 Bouchard, Eugenie (CAN)

83 Boulter, Katie (GBR)

84 Voegele, Stephanie (SUI)

86 Jakupovic, Dalila (SLO)

87 Potapova, Anastasia (RUS)

88 Hercog, Polona (SLO)

89 Linette, Magda (POL)

90 Pliskova, Kristyna (CZE)

91 Townsend, Taylor (USA)

92 Cirstea, Sorana (ROU)

93 Pegula, Jessica (USA)

94 Arruabarrena, Lara (ESP)

95 Blinkova, Anna (RUS)

96 Diyas, Zarina (KAZ)

97 Brengle, Madison (USA)

98 Kudermetova, Veronika (RUS)

99 Minella, Mandy (LUX)

101 Golubic, Viktorija (SUI)

102 Vandeweghe, CoCo (USA)

103 Ferro, Fiona (FRA)

106 Niculescu, Monica (ROU)

108 Zhu, Lin (CHN)

109 Vikhlyantseva, Natalia (RUS)

110 Watson, Heather (GBR)

111 Bacsinszky, Timea (SUI)

112 Danilovic, Olga (SRB)

114 Khromacheva, Irina (RUS)

118 Stollar, Fanny (HUN)

119 Brady, Jennifer (USA)

120 Doi, Misaki (JPN)

122 Hibino, Nao (JPN)

123 Errani, Sara

125 Kozlova, Kateryna (UKR)

126 Wickmayer, Yanina (BEL)

128 Rus, Arantxa (NED)

129 Bouzkova, Marie (CZE)

131 Dolehide, Caroline (USA)

133 Bonaventure, Ysaline (BEL)