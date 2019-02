Stan Wawrinka dice si al torneo di Stoccarda

Stan Wawrinka giocherà quest’anno il torneo ATP 250 di Stoccarda.

Il 33enne ha infatti confermato la sua presenza alla Mercedes Cup, torneo ATP 250 in programma dal 10 al 16 giugno. Wawrinka ha scelto la kermesse tedesca, che si disputerà sull’erba, per andare in cerca del giusto feeling con la superficie in vista dello Slam londinese Unico slam che non ha vinto in carriera.