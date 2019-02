Challenger Yokohama: LIVE i risultati con il dettagliato del Secondo Turno. Gianluca Mager agli ottavi di finale (VIDEO)

Gianluca Mager approda agli ottavi di finale del torneo challenger di Yokohama.

Il 24enne di Sanremo, numero 197 Atp e decima testa di serie, entrato in gara direttamente al secondo turno, ha superato per 76(3) 76(5) Chun Hsin Tseng, cinese di Taipei, numero 464 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Mager si giocherà un posto nei quarti con il giapponese Go Soeda, numero 199 della classifica mondiale e settimo favorito del tabellone.

Challenger Yokohama CH | Cemento | $54.160 – 2° Turno

Court 2 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [15] Viktor Troicki vs Max Purcell



CH Yokohama Viktor Troicki [15] Viktor Troicki [15] 5 6 Max Purcell Max Purcell 7 7 Vincitore: M. PURCELL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 ace 4-3* 4-4* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 V. Troicki 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 M. Purcell 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-5 → 5-6 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-5 → 5-5 M. Purcell 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 V. Troicki 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Purcell 15-0 ace 30-0 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 V. Troicki 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 M. Purcell 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 V. Troicki 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 V. Troicki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 M. Purcell 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-5 → 5-6 V. Troicki 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Purcell 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 V. Troicki 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 V. Troicki 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Purcell 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 V. Troicki 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 M. Purcell 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 V. Troicki 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Purcell 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [1] Tatsuma Ito vs [ITF] Moez Echargui



CH Yokohama Tatsuma Ito [1] Tatsuma Ito [1] 6 7 Moez Echargui Moez Echargui 0 5 Vincitore: T. ITO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 T. Ito 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 T. Ito 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 M. Echargui 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 T. Ito 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Echargui 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-4 → 3-4 T. Ito 0-15 df 0-30 0-40 2-3 → 2-4 M. Echargui 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 T. Ito 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 M. Echargui 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Ito 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 T. Ito 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 5-0 → 6-0 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A 4-0 → 5-0 T. Ito 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 M. Echargui 15-0 15-15 15-30 15-40 2-0 → 3-0 T. Ito 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Echargui 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0

3. Yan Bai vs [2] Oscar Otte (non prima ore: 04:30)



CH Yokohama Yan Bai Yan Bai 3 2 Oscar Otte [2] Oscar Otte [2] 6 6 Vincitore: O. OTTE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 O. Otte 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Y. Bai 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-5 → 2-5 O. Otte 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 O. Otte 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 Y. Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 O. Otte 15-0 30-0 1-0 → 1-1 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 O. Otte 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 Y. Bai 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 O. Otte 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Y. Bai 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 O. Otte 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Y. Bai 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 O. Otte 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Y. Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 O. Otte 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df A-40 0-0 → 0-1

4. [7] Go Soeda vs [Q] Cheong-Eui Kim



CH Yokohama Go Soeda [7] Go Soeda [7] 6 6 Cheong-Eui Kim Cheong-Eui Kim 1 4 Vincitore: G. SOEDA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 G. Soeda 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 C. Kim 15-0 30-0 40-15 ace 5-3 → 5-4 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 C. Kim 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 C. Kim 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 C. Kim 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Kim 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 C. Kim 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 5-0 → 5-1 G. Soeda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 5-0 C. Kim 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A df 40-40 40-A 3-0 → 4-0 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-0 → 3-0 C. Kim 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 G. Soeda 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

5. [WC] Masahiro Fukuda / Masamichi Imamura vs [ITF] Moez Echargui / Skander Mansouri (non prima ore: 08:00)



CH Yokohama Masahiro Fukuda / Masamichi Imamura Masahiro Fukuda / Masamichi Imamura 2 4 Moez Echargui / Skander Mansouri Moez Echargui / Skander Mansouri 6 6 Vincitori: ECHARGUI / MANSOURI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Fukuda / Imamura 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Fukuda / Imamura 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-4 → 4-4 M. Echargui / Mansouri 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Fukuda / Imamura 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 M. Fukuda / Imamura 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 M. Echargui / Mansouri 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 M. Fukuda / Imamura 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 M. Echargui / Mansouri 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Fukuda / Imamura 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 df 2-5 → 2-6 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 2-4 → 2-5 M. Fukuda / Imamura 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 M. Fukuda / Imamura 15-0 15-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Echargui / Mansouri 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Fukuda / Imamura 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 0-2 M. Echargui / Mansouri 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 1 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Tsung-Hua Yang vs [12] Pedro Cachin



CH Yokohama Tsung-Hua Yang Tsung-Hua Yang 6 6 Pedro Cachin [12] Pedro Cachin [12] 4 4 Vincitore: T. YANG Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 T. Yang 15-0 30-0 5-4 → 6-4 P. Cachin 0-15 df 0-30 0-40 4-4 → 5-4 T. Yang 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 3-4 T. Yang 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Yang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 P. Cachin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 T. Yang 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Yang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 P. Cachin 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 P. Cachin 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 2-4 → 3-4 T. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 P. Cachin 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 T. Yang 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 P. Cachin 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 T. Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Cachin 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. [6] Jurij Rodionov vs [ITF] David Perez Sanz



CH Yokohama Jurij Rodionov [6] Jurij Rodionov [6] 7 0 6 David Perez Sanz David Perez Sanz 6 6 4 Vincitore: J. RODIONOV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 D. Perez Sanz 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 5-4 J. Rodionov 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 D. Perez Sanz 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 D. Perez Sanz 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 J. Rodionov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 D. Perez Sanz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Rodionov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 D. Perez Sanz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Rodionov 0-15 15-15 15-30 15-40 0-5 → 0-6 D. Perez Sanz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 0-5 J. Rodionov 0-15 15-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Perez Sanz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 J. Rodionov 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Perez Sanz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 1*-2 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* 7-7* 8*-7 6-6 → 7-6 D. Perez Sanz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 J. Rodionov 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 D. Perez Sanz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-4 → 5-4 D. Perez Sanz 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 J. Rodionov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Perez Sanz 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Rodionov 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Perez Sanz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Rodionov 30-0 ace 1-1 → 2-1 D. Perez Sanz 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 J. Rodionov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

3. [ITF] Ivan Gakhov vs [14] Filip Peliwo (non prima ore: 04:30)



CH Yokohama Ivan Gakhov Ivan Gakhov 2 4 Filip Peliwo [14] Filip Peliwo [14] 6 6 Vincitore: F. PELIWO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Peliwo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 F. Peliwo 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-4 → 3-5 I. Gakhov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 F. Peliwo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 I. Gakhov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 F. Peliwo 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 I. Gakhov 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 F. Peliwo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 I. Gakhov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 F. Peliwo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 2-6 I. Gakhov 15-0 15-15 30-15 30-30 1-5 → 2-5 F. Peliwo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 I. Gakhov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 1-4 F. Peliwo 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-3 → 0-4 I. Gakhov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 F. Peliwo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 I. Gakhov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Chun Hsin Tseng vs [10] Gianluca Mager



CH Yokohama Chun Hsin Tseng Chun Hsin Tseng 6 6 Gianluca Mager [10] Gianluca Mager [10] 7 7 Vincitore: G. MAGER Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 C. Hsin Tseng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-6 → 6-6 G. Mager 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 G. Mager 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Hsin Tseng 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 G. Mager 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 G. Mager 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 G. Mager 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 G. Mager 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 G. Mager 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 C. Hsin Tseng 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 G. Mager 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 G. Mager 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 C. Hsin Tseng 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 G. Mager 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 C. Hsin Tseng 0-15 15-15 15-30 30-40 ace 0-0 → 0-1

Court 4 – Ora italiana: 02:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Duckhee Lee vs [16] Enzo Couacaud



CH Yokohama Duckhee Lee Duckhee Lee 6 6 Enzo Couacaud [16] Enzo Couacaud [16] 0 2 Vincitore: D. LEE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Couacaud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-2 → 6-2 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 E. Couacaud 15-0 15-15 15-30 15-40 3-2 → 4-2 D. Lee 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 D. Lee 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 E. Couacaud 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 D. Lee 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 E. Couacaud 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-0 → 6-0 D. Lee 15-0 30-0 30-15 40-15 4-0 → 5-0 E. Couacaud 0-15 0-30 15-40 df 3-0 → 4-0 D. Lee 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 E. Couacaud 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 D. Lee 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [ITF] Shintaro Imai / Bernardo Saraiva vs Goncalo Oliveira / Kaichi Uchida (non prima ore: 03:30)



CH Yokohama Shintaro Imai / Bernardo Saraiva Shintaro Imai / Bernardo Saraiva 6 6 Goncalo Oliveira / Kaichi Uchida Goncalo Oliveira / Kaichi Uchida 2 2 Vincitori: IMAI / SARAIVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Imai / Saraiva 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 G. Oliveira / Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-1 → 5-2 S. Imai / Saraiva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-1 → 5-1 G. Oliveira / Uchida 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 S. Imai / Saraiva 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 ace 2-1 → 3-1 G. Oliveira / Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Imai / Saraiva 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 G. Oliveira / Uchida 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Imai / Saraiva 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 G. Oliveira / Uchida 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-2 → 5-2 S. Imai / Saraiva 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 G. Oliveira / Uchida 15-0 15-15 df 15-30 15-40 2-2 → 3-2 S. Imai / Saraiva 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-2 → 2-2 G. Oliveira / Uchida 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 S. Imai / Saraiva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 G. Oliveira / Uchida 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Max Purcell / Luke Saville vs Guilherme Clezar / Gastao Elias



CH Yokohama Max Purcell / Luke Saville [1] Max Purcell / Luke Saville [1] 6 6 Guilherme Clezar / Gastao Elias Guilherme Clezar / Gastao Elias 2 3 Vincitori: PURCELL / SAVILLE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Clezar / Elias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 5-3 → 6-3 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-3 → 5-3 G. Clezar / Elias 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 G. Clezar / Elias 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 M. Purcell / Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 G. Clezar / Elias 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 M. Purcell / Saville 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 G. Clezar / Elias 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Purcell / Saville 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 G. Clezar / Elias 0-15 0-30 15-30 15-40 4-2 → 5-2 M. Purcell / Saville 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 G. Clezar / Elias 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 M. Purcell / Saville 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 G. Clezar / Elias 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Purcell / Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 G. Clezar / Elias 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 0-1

4. Yunseong Chung / Soonwoo Kwon vs Jimmy Wang / Tsung-Hua Yang



CH Yokohama Yunseong Chung / Soonwoo Kwon Yunseong Chung / Soonwoo Kwon 6 4 10 Jimmy Wang / Tsung-Hua Yang Jimmy Wang / Tsung-Hua Yang 2 6 7 Vincitori: CHUNG / KWON Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 J. Wang / Yang 1-0 J. Wang / Yang 1-0 2-0 2-1 3-1 3-2 3-3 4-3 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 6-7 6-8 7-8 7-9 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Chung / Kwon 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 J. Wang / Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 Y. Chung / Kwon 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Wang / Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Y. Chung / Kwon 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-3 → 2-4 J. Wang / Yang 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Y. Chung / Kwon 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Wang / Yang 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 Y. Chung / Kwon 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 J. Wang / Yang 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Chung / Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 J. Wang / Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 5-2 Y. Chung / Kwon 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Wang / Yang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 4-0 → 4-1 Y. Chung / Kwon 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 4-0 J. Wang / Yang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 Y. Chung / Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Wang / Yang 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

5. John Paul Fruttero / David Perez Sanz vs Pedro Cachin / Hiroki Moriya (non prima ore: 07:30)