Roger Federer perde un set ma approda al secondo turno a Dubai (VIDEO)

Il ritorno in campo di Roger Federer ad un mese dall’eliminazione negli ottavi di finale agli Australian Open è riuscito.

Nonostante un passaggio a vuoto nel secondo set, nel primo turno del torneo di Dubai lo svizzero ha battuto per 6-4 3-6 6-1 in 1h35′ il tedesco Philipp Kohlschreiber (31).

Negli ottavi Federer si troverà di fronte lo spagnolo Fernando Verdasco (32), dal canto suo vittorioso per 3-6 6-3 6-2 sul nostro Thomas Fabbiano (85). Fino ad oggi Roger ha sfidato sei volte l’iberico e l’ha sconfitto in tutte e sei le occasioni.

La partita punto per punto