ITF Junior: finale di Greta Schieroni in Algeria, vincitrice anche in doppio con Ginevra Parentini

Pochi tornei junior nella settimana che si è appena conclusa. Vediamo come al solito, il risultato degli italiani. Il risultato migliore è stato ottenuto da Greta Schieroni (2002) che ha raggiunto la finale nel J5 disputato in Algeria dove ha anche vinto il doppio giocato in coppia con l’altra italiana Ginevra Parentini Montebruno (2003), la quale è arrivata in semifinale nel singolare.

Nel torneo maschile primo turno per Gabriele Camilli (2002).

Il torneo più importante della settimana (un JA) si è disputato in Brasile ma nessun italiano vi ha partecipato. Il torneo di grado più elevato in Europa è stato il J2 disputato in Lituania, dove, nel maschile, Leonardo Malgaroli (2002) ha raggiunto i quarti di finale e Giovanni Peruffo (2001) non si è qualificato, nel femminile, Sara Ziodato (2002) ha raggiunto i quarti di finale e Matilde Mariani (2002) si è fermata al primo turno.

In Germania, torneo J4, terzo turno per Lorenzo Rottoli (2002) e non si è qualificato Giuseppe Bonaiuti (2003).

In Norvegia, sempre J4, primo turno per Giulio Perego (2003) e Luca Castagnola (2002), non si sono qualificati Daniel Bagnolini (2003) e Marco Mania (2002). Nel femminile dello stesso torneo primo turno per Anita Bertoloni (2002).

Molti italiani presenti in Turchia, dove si è svolto un torneo J5. Nel maschile, primo turno per Gabriele Bombara (2002), mentre non si sono qualificati Pietro Pampanin (2003), Thomas Thaler (2001), Luca Barbonaglia (2001), Alessio Demichelis (2001), Andrea Panaioli (2003), Nicolò Toffanin (2003), Lorenzo Reale (2001) e Tobias Kirchlechner (2002). Nel femminile quarti di finale per Jennifer Ruggeri (2003), secondo turno per Martina Peretti (2002), primo turno per Beatrice Stagno (2003), Anna Santa (2003), Maddalena Giordano (2003), Camilla Gennaro (2003), non si sono qualificate Lara Pfeifer (2004), Rebecca Casoli (2003), Emma Rizzetto (2004), Maria Luisa di Gioia (2004) e Veronica Trocker (2002).

Paolo Angella