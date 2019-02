WTA 125 Indian Wells: Il Main Draw. Presenza di Sara Errani

WTA Indian Wells 125k C | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1/WC) Wang, Qiang vs Bye

Davis, Lauren vs Vikhlyantseva, Natalia

Qualifier vs Liu, Claire

Bye vs (14) Minella, Mandy

(9) Pliskova, Kristyna vs Bye

Danilovic, Olga vs Dolehide, Caroline

Cirstea, Sorana vs Ahn, Kristie

Bye vs (7) Kumkhum, Luksika

(3) Lapko, Vera vs Bye

(WC) Mcnally, Catherine vs Badosa Gibert, Paula

Stollar, Fanny vs (WC) Loeb, Jamie

Bye vs (15) Golubic, Viktorija

(11) Pegula, Jessica vs Bye

Qualifier vs Muhammad, Asia

Kozlova, Kateryna vs Lepchenko, Varvara

Bye vs (6) Sorribes Tormo, Sara

WTA Indian Wells 125k C | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(8) Kanepi, Kaia vs Bye

Kiick, Allie vs Errani, Sara

Watson, Heather vs Han, Xinyun

Bye vs (12) Diyas, Zarina

(16) Zhu, Lin vs Bye

di Lorenzo, Francesca vs Hibino, Nao

Bacsinszky, Timea vs (WC) Gauff, Cori

Bye vs (4) Mladenovic, Kristina

(5) Rodina, Evgeniya vs Bye

Gibbs, Nicole vs Hon, Priscilla

Vickery, Sachia vs Glushko, Julia

Bye vs (10) Townsend, Taylor

(13) Brengle, Madison vs Bye

(WC) Volynets, Katie vs Brady, Jennifer

Ferro, Fiona vs Wickmayer, Yanina

Bye vs (2) Riske, Alison