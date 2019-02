Challenger Indian Wells: Il Tabellone Principale. Sono due gli azzurri al via

Challenger Indian Wells CH | Cemento | $162.480 – Parte Alta

(1/WC) Edmund, Kyle vs Bye

Koepfer, Dominik vs Robredo, Tommy

(WC) Khan, Zane vs Watanuki, Yosuke

Bye vs (16) Rosol, Lukas

(12) Kecmanovic, Miomir vs Bye

King, Darian vs Majchrzak, Kamil

Qualifier vs Escobedo, Ernesto

Bye vs (8) Maden, Yannick

(3) Albot, Radu vs Bye

(WC) Brooksby, Jenson vs Qualifier

Caruso, Salvatore vs Quiroz, Roberto

Bye vs (15) Lacko, Lukas

(10) Laaksonen, Henri vs Bye

(Alt) Kwiatkowski, Thai-Son vs Young, Donald

Giron, Marcos vs Eubanks, Christopher

Bye vs (5) Harris, Lloyd

Challenger Indian Wells CH | Cemento | $162.480 – Parte Bassa

(7) Rublev, Andrey vs Bye

Smith, John-Patrick vs Rubin, Noah

Harrison, Christian vs Smyczek, Tim

Bye vs (11) Polansky, Peter

(13) Bolt, Alex vs Bye

Krstin, Pedja vs Bemelmans, Ruben

Arnaboldi, Andrea vs Zopp, Jurgen

Bye vs (4) Donskoy, Evgeny

(6) Istomin, Denis vs Bye

(WC) Cressy, Maxime vs Evans, Daniel

Giraldo, Santiago vs Novikov, Dennis

Bye vs (9) Donaldson, Jared

(14) Jung, Jason vs Bye

Milojevic, Nikola vs Krueger, Mitchell

(WC) Nakashima, Brandon vs Aragone, JC

Bye vs (2) Krajinovic, Filip