Fanta Dubai Tennis Championships ATP e Abierto Mexicano Telcel Acapulco ATP 2019: Trasforma 3 euro in 2.500 euro!!!

Prima che i giocatori raggiungano Indian Wells per il primo Masters 1000 del 2019, sono previsti altri due tornei ATP 500 questa settimana. A Dubai la finale femminile si disputerà il sabato e in seguito il torneo maschile inizierà lunedì. Il favorito del pubblico Roger Federer guida l’impressionante campo dei partecipanti, anche se lo svizzero non è più il più alto in classifica, posto che spetta a Kei Nishikori. Tra gli altri sono presenti Marin Cilic, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev, Milos Raonic e Gael Monfils.

Ad Acapulco (Messico) vediamo tre giocatori tra i primi 4 della classifica mondiale: Rafael Nadal, Alexander Zverev e Juan Martin Del Potro. Un indicatore serio prima che inizi la stagione sul cemento americano. Un anno fa, Del Potro vinse il torneo battendo Kevin Anderson con un doppio 6-4.

Il FantaDubai Tennis Championships ATP 2019 inizierà lunedì 25 febbraio 2019 alle 11:10.

Avrai a disposizione un budget di 62 milioni di euro per comprare 8 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaDubai Tennis Championships ATP 2019.

Il gioco costa 2,50 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 100 euro in premi. Il 1° premio è di 32 euro.

Il FantaAbierto Mexicano Telcel Acapulco ATP (RtUO) 2019 inizierà lunedì 25 febbraio 2019 alle 22:10.

Avrai a disposizione un budget di 60 milioni di euro per comprare 8 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaAbierto Mexicano Telcel Acapulco ATP (RtUO) 2019.

Il gioco costa 3 euro a squadra e ci saranno 2 ticket in premio per il gioco finale della Road to US Open. Un ticket ti permette di creare un team nel Gioco finale di Road to US Open.

Il montepremi del Gioco finale è di almeno 8.000 euro con un 1° premio di 2.500 euro. Tutti i ticket hanno un valore di almeno 30 euro!

CLICCA QUI PER REGISTRARTI SUBITO!