ATP Dubai, Acapulco e San Paolo: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

Settimana (25 Febbraio – 03 Marzo 2019)

ATP 500 ACAPULCO (H) $1,780,060 /32 Q16

ATP 500 DUBAI (H) $2,736,845 /32 Q16

ATP 250 SAO PAULO (ICL) $550,145 /28 Q16

Dubai, UAE ATP 500

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 57 Ranking Date: 1/14/2019

2 Murray, Andy (GBR) PR

3 Federer, Roger (SUI)

7 Cilic, Marin (CRO)

9 Nishikori, Kei (JPN)

11 Khachanov, Karen (RUS)

12 Coric, Borna (CRO)

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

17 Raonic, Milos (CAN)

19 Medvedev, Daniil (RUS)

20 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

24 Bautista Agut, Roberto (ESP)

25 Chung, Hyeon (KOR)

28 Verdasco, Fernando (ESP)

32 Kohlschreiber, Philipp (GER)

33 Monfils, Gael (FRA)

38 Fucsovics, Marton (HUN)

47 Dzumhur, Damir (BIH)

48 Ebden, Matthew (AUS)

51 Struff, Jan-Lennard (GER)

54 Berrettini, Matteo

55 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

56 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

57 Berdych, Tomas (CZE)

Alternates

58 Haase, Robin (NED)

61 Paire, Benoit (FRA)

—-IN——–IN————

62 Kudla, Denis (USA)

67 Bedene, Aljaz (SLO)

76 Hurkacz, Hubert (POL)

84 Ivashka, Ilya (BLR)

86 Gulbis, Ernests (LAT)

87 Rublev, Andrey (RUS)

88 Tipsarevic, Janko (SRB) PR

90 Vesely, Jiri (CZE)

Dubai Q, UAE ATP 500

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 150 Ranking Date: 2/4/2019

58 Paire, Benoit (FRA)

63 Kudla, Denis (USA)

73 Hurkacz, Hubert (POL)

80 Ivashka, Ilya (BLR)

84 Fabbiano, Thomas

97 Vesely, Jiri (CZE)

99 Basic, Mirza (BIH)

105 Berankis, Ricardas (LTU)

128 Baghdatis, Marcos (CYP)

133 Ramanathan, Ramkumar (IND)

145 Moutet, Corentin (FRA)

148 Lestienne, Constant (FRA)

150 Hoang, Antoine (FRA)

Alternates

163 Gerasimov, Egor (BLR)

—-IN——–IN————

179 Ward, James (GBR)

182 Molleker, Rudolf (GER)

190 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

198 Safwat, Mohamed (EGY)

212 Vatutin, Alexey (RUS)

217 Kavcic, Blaz (SLO)

220 Arevalo, Marcelo (ESA)

224 Gaio, Federico

227 Galan, Daniel Elahi (COL)

Acapulco, Mexico ATP 500

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 66 Ranking Date: 1/14/2019

2 Nadal, Rafael (ESP)

4 Zverev, Alexander (GER)

6 Anderson, Kevin (RSA)

10 Isner, John (USA)

16 Schwartzman, Diego (ARG)

21 Dimitrov, Grigor (BUL)

29 De Minaur, Alex (AUS)

34 Johnson, Steve (USA)

35 Seppi, Andreas

37 Millman, John (AUS)

39 Tiafoe, Frances (USA)

40 Klizan, Martin (SVK)

41 Sandgren, Tennys (USA)

42 Mannarino, Adrian (FRA)

45 Jarry, Nicolas (CHI)

46 Lajovic, Dusan (SRB)

49 Querrey, Sam (USA)

50 Fritz, Taylor (USA)

52 Kyrgios, Nick (AUS)

59 Wawrinka, Stan (SUI)

60 Copil, Marius (ROU)

63 Gojowczyk, Peter (GER)

66 Lopez, Feliciano (ESP)

Alternates

68 Norrie, Cameron (GBR)

69 Nishioka, Yoshihito (JPN)

70 Zverev, Mischa (GER)

—-IN——–IN————

72 Thompson, Jordan (AUS)

73 Karlovic, Ivo (CRO)

76 Hurkacz, Hubert (POL)

77 Andreozzi, Guido (ARG)

78 Klahn, Bradley (USA)

81 McDonald, Mackenzie (USA)

83 Harrison, Ryan (USA)

Acapulco Q, Mexico ATP 500

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 125 Ranking Date: 2/4/2019

60 Thompson, Jordan (AUS)

64 Norrie, Cameron (GBR)

67 Zverev, Mischa (GER)

68 Nishioka, Yoshihito (JPN)

78 Karlovic, Ivo (CRO)

85 Tomic, Bernard (AUS)

87 Klahn, Bradley (USA)

91 McDonald, Mackenzie (USA)

93 Harrison, Ryan (USA)

104 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

111 Granollers, Marcel (ESP)

124 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

125 Popyrin, Alexei (AUS)

Alternates

130 Fratangelo, Bjorn (USA)

134 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

171 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

182 Molleker, Rudolf (GER)

209 Krueger, Mitchell (USA)

216 Smith, John-Patrick (AUS)

220 Arevalo, Marcelo (ESA)

224 Gaio, Federico

227 Galan, Daniel Elahi (COL)

—-IN——–IN————

228 Moroni, Gian Marco

Sao Paulo, Brazil ATP 250

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 116 Ranking Date: 1/14/2019

43 Jaziri, Malek (TUN)

44 Sousa, Joao (POR)

53 Mayer, Leonardo (ARG)

64 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

65 Pella, Guido (ARG)

71 Marterer, Maximilian (GER)

75 Carballes Baena, Roberto (ESP)

79 Munar, Jaume (ESP)

80 Delbonis, Federico (ARG)

82 Daniel, Taro (JPN)

89 Garin, Christian (CHI)

92 Djere, Laslo (SRB)

103 Sousa, Pedro (POR)

104 Sonego, Lorenzo

106 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

111 Ymer, Elias (SWE)

112 Ruud, Casper (NOR)

114 Londero, Juan Ignacio (ARG)

116 Lorenzi, Paolo

Alternates

120 Jung, Jason (TPE)

121 Trungelliti, Marco (ARG)

123 Dellien, Hugo (BOL)

126 Monteiro, Thiago (BRA)

129 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

135 Berlocq, Carlos (ARG)

136 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

137 Travaglia, Stefano

150 Ito, Tatsuma (JPN)

152 Bagnis, Facundo (ARG)

Sao Paulo Q, Brazil ATP 250

Date: 2/25/2019 Original Cut Off: 211 Ranking Date: 2/4/2019

92 Cuevas, Pablo (URU)

108 Monteiro, Thiago (BRA)

116 Dellien, Hugo (BOL)

117 Trungelliti, Marco (ARG)

135 Berlocq, Carlos (ARG)

138 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

149 Bagnis, Facundo (ARG)

159 Martinez, Pedro (ESP)

168 Giannessi, Alessandro

181 Martin, Andrej (SVK)

188 Gimeno-Traver, Daniel (ESP)

191 Arguello, Facundo (ARG)

194 Coppejans, Kimmer (BEL)

211 Donati, Matteo

Alternates

215 Domingues, Joao (POR)

—-IN——–IN————

220 Arevalo, Marcelo (ESA)

221 Bellucci, Thomaz (BRA)

224 Gaio, Federico

227 Galan, Daniel Elahi (COL)

228 Moroni, Gian Marco

231 Krawietz, Kevin (GER)

269 Kwiatkowski, Thai-Son (USA)

288 Coria, Federico (ARG)

291 Taberner, Carlos (ESP)