Italiani nei tornei World Tennis Tour: I risultati del 20 Febbraio 2019

M15 Sharm El Sheikh – 1° Turno

Giorgio Ricca vs. Marco Miceli Non prima delle ore 11:30



Il match deve ancora iniziare

Florian Lakat vs. Francesco Passaro Non prima delle ore 11:30



Il match deve ancora iniziare

Cheong-Eui Kim [4] vs. Claudio Fortuna ore 09:00



Il match deve ancora iniziare

Matteo Arnaldi vs. Lucas Gerch [3] Non prima delle ore 12:30



Il match deve ancora iniziare

M15 Vale Do Lobo – 1° Turno

Giovanni Fonio [7] vs. Henry Craig Non prima delle ore 13:00



Il match deve ancora iniziare

Lamine Ouahab [5] vs. Davide Tortora Non prima delle ore 13:00



Il match deve ancora iniziare

M25 Aktobe – 1° Turno

Simon Yitbarek vs. Marco Bortolotti Non prima delle ore 08:00



Il match deve ancora iniziare

Marat Deviatiarov vs. Luca Giacomini [8] ore 06:00



Il match deve ancora iniziare

Markos Kalovelonis vs. Francesco Vilardo ore 06:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Monastir – 1° Turno

Emiliano Maggioli vs. Ondrej Styler # incontro dalle ore



Il match deve ancora iniziare

M25 Glasgow – 1° Turno

Ryan James Storrie vs. Enrico Dalla valle 2 incontro dalle ore 11:00



Il match deve ancora iniziare

M15 Antalya – 1° Turno

Alexander Weis vs. Riccardo Bellotti [5] 2 incontro dalle ore 09:00



Il match deve ancora iniziare