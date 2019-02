ATP Marsiglia: LIVE i risultati con il dettagliato del Day 2. Fuori Simone Bolelli avanti di un break sia nel primo che nel secondo set. Più avanti in campo Berrettini

Simone Bolelli fuori all’esordio dopo aver passato le qualificazioni.

Il 33enne di Budrio, numero 136 del ranking mondiale ha ceduto per 64 76(1), in un’ora e 22 minuti di gioco, al francese Benoit Paire, numero 59 Atp.

Simone è stato avanti per 3-1 e 4-2 nel primo parziale ed ancora 3-1 nella seconda frazione.

ATP Marseille 250 | Indoor | e668.485 – 1° Turno Md

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [Q] Constant Lestienne vs [LL] Sergiy Stakhovsky



ATP Marseille Constant Lestienne Constant Lestienne 6 6 3 Sergiy Stakhovsky Sergiy Stakhovsky 7 1 6 Vincitore: S. STAKHOVSKY Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 S. Stakhovsky 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 C. Lestienne 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Lestienne 0-15 0-30 df 15-30 15-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 S. Stakhovsky 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Stakhovsky 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-1 → 6-1 S. Stakhovsky 15-0 40-0 ace 5-0 → 5-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 ace 4-0 → 5-0 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 3-0 → 4-0 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 2-6* 3*-6 6-6 → 6-7 C. Lestienne 0-15 0-30 15-30 15-40 df 6-5 → 6-6 S. Stakhovsky 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 C. Lestienne 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 S. Stakhovsky 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 C. Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 S. Stakhovsky 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 C. Lestienne 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 4-2 S. Stakhovsky 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 C. Lestienne 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 3-1 S. Stakhovsky 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 C. Lestienne 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Stakhovsky 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

2. [Q] Simone Bolelli vs Benoit Paire



ATP Marseille Simone Bolelli Simone Bolelli 4 6 Benoit Paire Benoit Paire 6 7 Vincitore: B. PAIRE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0-4* ace 0*-5 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 B. Paire 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 5-6 S. Bolelli 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 5-5 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 30-30 df ace 3-3 → 3-4 S. Bolelli 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 B. Paire 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Bolelli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 B. Paire 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 S. Bolelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 4-6 B. Paire 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 S. Bolelli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-3 → 4-4 B. Paire 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 S. Bolelli 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 S. Bolelli 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Paire 0-15 0-30 15-40 ace 0-0 → 1-0

3. [5] Fernando Verdasco vs [Q] Egor Gerasimov (non prima ore: 14:30)



ATP Marseille Fernando Verdasco [5] Fernando Verdasco [5] 4 6 7 Egor Gerasimov Egor Gerasimov 6 3 5 Vincitore: F. VERDASCO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Verdasco 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 6-5 → 7-5 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 3-4 F. Verdasco 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 E. Gerasimov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 2-3 F. Verdasco 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 E. Gerasimov 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-3 → 6-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 4-3 → 5-3 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 F. Verdasco 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 E. Gerasimov 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Verdasco 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Verdasco 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 E. Gerasimov 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 4-6 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 E. Gerasimov 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 30-40 ace df 3-3 → 3-4 E. Gerasimov 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 F. Verdasco 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-2 → 3-2 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 F. Verdasco 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Gerasimov 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Verdasco 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace ace 0-0 → 1-0

4. [WC] Jo-Wilfried Tsonga vs Andrey Rublev (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Jeremy Chardy vs Matteo Berrettini (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Marseille Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 6 6 Damir Dzumhur Damir Dzumhur 2 4 Vincitore: P. GOJOWCZYK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 D. Dzumhur 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 P. Gojowczyk 0-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-1 → 3-1 D. Dzumhur 0-15 df 0-30 0-40 30-40 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 1-0 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 P. Gojowczyk 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 D. Dzumhur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 P. Gojowczyk 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Dzumhur 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Gojowczyk 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Dzumhur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

1. Peter Gojowczykvs Damir Dzumhur

2. [1] Oliver Marach / Mate Pavic vs [WC] Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja



ATP Marseille Oliver Marach / Mate Pavic [1] Oliver Marach / Mate Pavic [1] 2 4 Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja Jeevan Nedunchezhiyan / Purav Raja 6 6 Vincitori: NEDUNCHEZHIYAN / RAJA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Marach / Pavic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 J. Nedunchezhiyan / Raja 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 4-2 O. Marach / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 1-1 → 2-1 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 O. Marach / Pavic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 O. Marach / Pavic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 1-3 → 1-4 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-2 → 1-3 O. Marach / Pavic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 J. Nedunchezhiyan / Raja 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 O. Marach / Pavic 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 0-0 → 0-1

3. [WC] Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas vs Sander Arends / Tristan-Samuel Weissborn



ATP Marseille Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas Petros Tsitsipas / Stefanos Tsitsipas 1 5 Sander Arends / Tristan-Samuel Weissborn Sander Arends / Tristan-Samuel Weissborn 6 7 Vincitori: ARENDS / WEISSBORN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 S. Arends / Weissborn 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 5-5 S. Arends / Weissborn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-4 → 4-5 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 S. Arends / Weissborn 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 S. Arends / Weissborn 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 3-1 S. Arends / Weissborn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Arends / Weissborn 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 P. Tsitsipas / Tsitsipas 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 1-5 → 1-6 S. Arends / Weissborn 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 S. Arends / Weissborn 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 S. Arends / Weissborn 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 P. Tsitsipas / Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Jonathan Eysseric / Gilles Simon vs [2] Raven Klaasen / Michael Venus (non prima ore: 17:00)