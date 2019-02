ATP Buenos Aires: Marco Cecchinato vince il torneo e mette a segno il best ranking

Terzo titolo in carriera per Marco Cecchinato che ha conquistato questo pomeriggio il torneo ATP 250 di Buenos Aires.

L’azzurro ha sconfitto in finale l’argentino Diego Schwartzman classe 1992 e n.19 del mondo con il risultato di 61 62 in 1 ora e 06 minuti di partita.

Da domani Marco sarà al n.17 del mondo, besT ranking.