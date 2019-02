Candidatura ATP Finals a Torino: La FIT chiede una proroga

La Federtennis sta inoltrando in queste ore richiesta alla Atp di prorogare i termini per la presentazione delle garanzie economiche a copertura delle candidature per le ATP Finals a Torino dal 2021-2015.

Angelo Binaghi, presidente della FIT, ha allegato anche la proposta di legge del capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, volta ad autorizzare la spesa complessiva di 78 milioni di euro per garantire l’evento.