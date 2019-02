Fanta Dubai Tennis Championships WTA e Fanta Open 13 Provence Marseille 2019: Trasforma 3 euro in 2.500 euro!!

Il Dubai Tennis Championships è uno dei più grandi tornei del WTA Tour: il torneo è fa parte della categoria Premier 5 insieme a Roma e Cincinnati. Il Dubai Tennis Championships ha un campo di partecipazione molto forte: Sloane Stephens è l’unica assente tra i primi 9 al mondo. Un anno fa, quando si giocava a Doha, Petra Kvitova vinse il titolo battendo in finale Garbine Muguruza.

L’ultimo torneo indoor europea prima dell’inizio della primavera si svolgerà a Marsiglia la prossima settimana. E durante l’Open 13 Provence rivedremo in azione molti degli stessi protagonisti delle ultime settimane. Ad esempio, Karen Khachanov e Stefanos Tsitsipas mentre Tomas Berdych e Jo-Wilfried Tsonga continuano la loro corsa per il ritorno nella top 10. Aggiungi Borna Coric, David Goffin, Denis Shapovalov e Gael Monfils e Marsiglia può dire di vantare un ottimo campo di partecipanti.

Il FantaDubai Tennis Championships WTA 2019 inizierà domenica 17 febbraio 2019 alle 9:10.

Avrai a disposizione un budget di 135 milioni di euro per comprare 12 tenniste che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaDubai Tennis Championships WTA 2019.

Il gioco costa 2,50 euro a squadra e inizierà con un ammontare garantito di 100 euro in premi. Il 1° premio è di 32 euro.

Il FantaOpen 13 Provence Marseille (RtUO) 2019 inizierà lunedì 18 febbraio 2019 alle 12:10.

Avrai a disposizione un budget di 59 milioni di euro per comprare 7 tennisti che secondo te otterranno il maggior numero di punti nel FantaOpen 13 Provence Marseille (RtUO) 2019.

Il gioco costa 3,00 euro a squadra e ci saranno 2 ticket in premio per il gioco finale della Road to US Open. Un ticket ti permette di creare un team nel Gioco finale di Road to US Open.

Il montepremi del Gioco finale è di almeno 8.000 euro con un 1° premio di 2.500 euro. Tutti i ticket hanno un valore di almeno 30 euro!

CLICCA QUI PER REGISTRARTI SUBITO!