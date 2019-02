Fed Cup: Martedì il sorteggio per la permanenza nel World Group 2. L’Italia rischia la retrocessione

Martedì a Londra alle ore 11 italiane l’Italia scoprirà la sua avversaria nello spareggio che vale la permanenza nel World Group II di Fed Cup.

Il tabellone sarà composto dalle quattro perdenti del primo turno del World Group II (Italia, Slovacchia, Giappone e Olanda) e dalle quattro vincitrici dei Gruppi 1 di America (Brasile), Asia/Oceania (Kazakhstan) e Europa/Africa (Russia e Gran Bretagna).

La nostra avversaria uscirà dunque da questo quartetto:

Olanda (necessario il sorteggio per stabilire la sede)

Russia (si giocherebbe in trasferta)

Slovacchia (si giocherebbe in trasferta)

Giappone (necessario il sorteggio per stabilire la sede)