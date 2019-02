ATP Buenos Aires: Il Tabellone Principale. Presenza di Fabio Fognini e Marco Cecchinato

(1) Thiem, Dominic vs Bye

Qualifier vs Marterer, Maximilian

Qualifier vs Cuevas, Pablo

(SE) Londero, Juan Ignacio vs (5) Sousa, Joao

(4) Schwartzman, Diego vs Bye

Andreozzi, Guido vs Bedene, Aljaz

Ramos-Vinolas, Albert vs Qualifier

(WC) Ferrer, David vs (8) Jaziri, Malek

(6) Jarry, Nicolas vs Qualifier

Carballes Baena, Roberto vs Daniel, Taro

Garin, Christian vs (WC) Auger-Aliassime, Felix

Bye vs (3) Cecchinato, Marco

(7) Lajovic, Dusan vs Mayer, Leonardo

(WC) Cerundolo, Francisco vs Pella, Guido

Munar, Jaume vs Delbonis, Federico

Bye vs (2) Fognini, Fabio