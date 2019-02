WTA Doha: Il Tabellone Principale. Al via Camila Giorgi per i colori italiani

WTA Doha Premier | Cemento | $916.131

(1) Halep, Simona vs Bye

Garcia, Caroline vs Tsurenko, Lesia

Qualifier vs Qualifier

Martic, Petra vs (8) Barty, Ashleigh

(4/WC) Svitolina, Elina vs Bye

Buzarnescu, Mihaela vs Ostapenko, Jelena

Sasnovich, Aliaksandra vs Hsieh, Su-Wei

Qualifier vs (6/WC) Wozniacki, Caroline

(7) Sevastova, Anastasija vs Goerges, Julia

Strycova, Barbora vs (WC) Al Nabhani, Fatma

Kontaveit, Anett vs Qualifier

Bye vs (3) Kerber, Angelique

(5) Bertens, Kiki vs Giorgi, Camila

(WC) Jabeur, Ons vs Suárez Navarro, Carla

Mertens, Elise vs Siniakova, Katerina

Bye vs (2) Pliskova, Karolina