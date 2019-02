ATP Cordoba: LIVE le Semifinali con il dettagliato

Cancha Central – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Aljaz Bedene vs Pablo Cuevas



ATP Cordoba Aljaz Bedene • Aljaz Bedene 15 3 Pablo Cuevas Pablo Cuevas 30 1 Match sospeso - Pioggia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 3-1 P. Cuevas 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 P. Cuevas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

2. [WC] Juan Ignacio Londero vs Federico Delbonis (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Aljaz Bedene OR Pablo Cuevas vs [8] Guido Pella (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 1 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 5:00 pm)

1. [1] Maximo Gonzalez / Horacio Zeballos vs Sander Gille / Joran Vliegen



Il match deve ancora iniziare