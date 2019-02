Fine di un’era. Nel calendario WTA sparisce il torneo di New Haven. Adelaide rimpiazzerà Sydney

E’ la Fine di un’era: Il torneo WTA di New Haven, che tradizionalmente si giocava la settimana prima degli US Open, non si disputerà più.

L’evento che si svolgeva da 21 edizioni è stato venduto alla Cina, che ospiterà un altro torneo Premier la settimana dopo gli US Open nella città di Zhengzhou.

Nel 2020 non si giocherà nemmeno il torneo di Sydney. L’evento combined si disputerà il prossimo anno ad Adelaide. Nel 2020 Sydney infatti ospiterà alcune partite dell’ATP Cup.