Challenger Chennai: Il Tabellone Principale. Mager e Pellegrino ai nastri di partenza

Challenger Chennai CH | Cemento | $54.160 – Parte Alta

(1) Gunneswaran, Prajnesh vs Bye

(PR) Nguyen, Daniel vs (PR) Altmaier, Daniel

Kadhe, Arjun vs (ITF) Nedelko, Ivan

Bye vs (13) Hernandez-Fernandez, Jose

(9) Elias, Gastao vs Bye

Ellis, Blake vs (WC) Vishwakarma, Siddharth

Kelly, Dayne vs Barrios Vera, Marcelo Tomas

Bye vs (7) Duckworth, James

(4) Mager, Gianluca vs Bye

Qualifier vs Altamirano, Collin

Harris, Andrew vs Vukic, Aleksandar

Bye vs (15) Yang, Tsung-Hua

(11) Myneni, Saketh vs Bye

Boluda-Purkiss, Carlos vs (WC) Prashanth, N Vijay Sundar

(WC) Shanmugam, Abhinav Sanjeev vs Tokuda, Renta

Bye vs (5) Davidovich Fokina, Alejandro

Challenger Chennai CH | Cemento | $54.160 – Parte Bassa

(6) Kwon, Soonwoo vs Bye

Qualifier vs Ojeda Lara, Ricardo

(WC) Sureshkumar, Manish vs Klein, Brydan

Bye vs (12) Banes, Maverick

(16) Mukund, Sasi Kumar vs Bye

Wu, Tung-Lin vs Fanselow, Sebastian

Statham, Rubin vs Pellegrino, Andrea

Bye vs (3) Safwat, Mohamed

(8) Lee, Duckhee vs Bye

(ITF) Perez Sanz, David vs Nagal, Sumit

Escoffier, Antoine vs (ITF) Tiurnev, Evgenii

Bye vs (10) Kuhn, Nicola

(14) Grigelis, Laurynas vs Bye

Mousley, Bradley vs (WC) Ly, Nam Hoang

Saville, Luke vs (ITF) Echargui, Moez

Bye vs (2) Moutet, Corentin