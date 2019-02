ATP Sofia: Il Tabellone a Principale. Andreas Seppi testa di serie

(1) Khachanov, Karen vs Bye

Istomin, Denis vs Berrettini, Matteo

Copil, Marius vs Wawrinka, Stan

Qualifier vs (6) Verdasco, Fernando

(4) Bautista Agut, Roberto vs Bye

(WC) Andreev, Adrian vs Ebden, Matthew

Qualifier vs Mannarino, Adrian

Fucsovics, Marton vs (8) Seppi, Andreas

(5) Basilashvili, Nikoloz vs Qualifier

Basic, Mirza vs Klizan, Martin

Haase, Robin vs (WC) Kuzmanov, Dimitar

Bye vs (3) Medvedev, Daniil

(7) Monfils, Gael vs (WC) Troicki, Viktor

Djere, Laslo vs Kukushkin, Mikhail

Struff, Jan-Lennard vs Qualifier

Bye vs (2) Tsitsipas, Stefanos