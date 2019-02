ATP Rotterdam, New York e Buenos Aires: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Lorenzi entra a New York

Settimana (11-17 Febbraio 2019)

ROTTERDAM 500 (IH) €1,961,160 /32 Q16

BUENOS AIRES 250 (CL) $590,745 /28 Q16

NEW YORK 250 (IH) $694,995 /28 Q16

Rotterdam, Netherlands ATP 500

Date: 2/11/2019 Original Cut Off: 37 Ranking Date: 12/31/2018

4 Zverev, Alexander (GER)

7 Cilic, Marin (CRO)

9 Nishikori, Kei (JPN)

11 Khachanov, Karen (RUS)

14 Edmund, Kyle (GBR)

15 Tsitsipas, Stefanos (GRE)

16 Medvedev, Daniil (RUS)

18 Raonic, Milos (CAN)

19 Dimitrov, Grigor (BUL)

21 Basilashvili, Nikoloz (GEO)

22 Goffin, David (BEL)

24 Bautista Agut, Roberto (ESP)

25 Chung, Hyeon (KOR)

26 Gasquet, Richard (FRA)

27 Shapovalov, Denis (CAN)

28 Verdasco, Fernando (ESP)

29 Monfils, Gael (FRA)

32 Pouille, Lucas (FRA)

34 Kohlschreiber, Philipp (GER)

34 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) PR

35 Kyrgios, Nick (AUS)

36 Fucsovics, Marton (HUN)

37 Seppi, Andreas

Alternates

40 Chardy, Jeremy (FRA)

41 Klizan, Martin (SVK)

46 Ebden, Matthew (AUS)

47 Dzumhur, Damir (BIH)

—-IN——–IN————

50 Haase, Robin (NED)

52 Paire, Benoit (FRA)

53 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

54 Berrettini, Matteo

55 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

57 Struff, Jan-Lennard (GER)

Rotterdam Q, Netherlands ATP 500

Date: 2/11/2019 Original Cut Off: 63 Ranking Date: 1/21/2019

30 Simon, Gilles (FRA)

36 Chardy, Jeremy (FRA)

40 Klizan, Martin (SVK)

47 Dzumhur, Damir (BIH)

48 Ebden, Matthew (AUS)

51 Struff, Jan-Lennard (GER)

54 Berrettini, Matteo

55 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

56 Kukushkin, Mikhail (KAZ)

60 Copil, Marius (ROU)

61 Paire, Benoit (FRA)

62 Kudla, Denis (USA)

63 Gojowczyk, Peter (GER)

Alternates

70 Zverev, Mischa (GER)

76 Hurkacz, Hubert (POL)

84 Ivashka, Ilya (BLR)

86 Gulbis, Ernests (LAT)

87 Rublev, Andrey (RUS)

—-IN——–IN————

90 Vesely, Jiri (CZE)

93 Krajinovic, Filip (SRB)

96 Donskoy, Evgeny (RUS)

99 Basic, Mirza (BIH)

102 Fabbiano, Thomas

New York, USA ATP 250

Date: 2/11/2019 Original Cut Off: 103 Ranking Date: 12/31/2018

6 Anderson, Kevin (RSA)

10 Isner, John (USA)

31 De Minaur, Alex (AUS)

33 Johnson, Steve (USA)

38 Millman, John (AUS)

42 Mannarino, Adrian (FRA)

51 Querrey, Sam (USA)

61 Sandgren, Tennys (USA)

62 Harrison, Ryan (USA)

64 Lopez, Feliciano (ESP)

72 Thompson, Jordan (AUS)

76 Klahn, Bradley (USA)

78 McDonald, Mackenzie (USA)

83 Tomic, Bernard (AUS)

92 Istomin, Denis (UZB)

98 Albot, Radu (MDA)

99 Opelka, Reilly (USA)

100 Karlovic, Ivo (CRO)

103 Mmoh, Michael (USA)

Alternates

105 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

106 Sock, Jack (USA)

109 Lorenzi, Paolo

—-IN——–IN————

110 Gunneswaran, Prajnesh (IND)

111 Donaldson, Jared (USA)

113 Kubler, Jason (AUS)

114 Lacko, Lukas (SVK)

—-IN——–IN————

115 Ymer, Elias (SWE)

119 Polansky, Peter (CAN)

121 Jung, Jason (TPE)

New York Q, USA ATP 250

Date: 2/11/2019 Original Cut Off: 171 Ranking Date: 1/21/2019

105 Sock, Jack (USA)

115 Lacko, Lukas (SVK)

118 Polansky, Peter (CAN)

119 Harris, Lloyd (RSA)

120 Jung, Jason (TPE)

129 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

131 Ramanathan, Ramkumar (IND)

133 Fratangelo, Bjorn (USA)

140 Rubin, Noah (USA)

149 Popyrin, Alexei (AUS)

156 Caruso, Salvatore

162 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

170 Eubanks, Christopher (USA)

171 King, Darian (BAR)

Alternates

172 Smyczek, Tim (USA)

173 Krstin, Pedja (SRB)

178 Arnaboldi, Andrea

181 Quiroz, Roberto (ECU)

—-IN——–IN————

184 Martin, Andrej (SVK)

187 Ward, James (GBR)

190 Escobedo, Ernesto (USA)

192 Watanuki, Yosuke (JPN)

196 Schnur, Brayden (CAN)

201 Smith, John-Patrick (AUS)

Buenos Aires, Argentina ATP 250

Date: 2/11/2019 Original Cut Off: 81 Ranking Date: 12/31/2018

8 Thiem, Dominic (AUT)

13 Fognini, Fabio

17 Schwartzman, Diego (ARG)

20 Cecchinato, Marco

23 Carreno Busta, Pablo (ESP)

43 Jarry, Nicolas (CHI)

44 Sousa, Joao (POR)

45 Jaziri, Malek (TUN)

48 Lajovic, Dusan (SRB)

56 Mayer, Leonardo (ARG)

58 Pella, Guido (ARG)

65 Ramos-Vinolas, Albert (ESP)

67 Bedene, Aljaz (SLO)

73 Carballes Baena, Roberto (ESP)

74 Marterer, Maximilian (GER)

77 Daniel, Taro (JPN)

79 Andreozzi, Guido (ARG)

80 Delbonis, Federico (ARG)

81 Munar, Jaume (ESP)

Alternates

82 Andujar, Pablo (ESP)

84 Garin, Christian (CHI)

88 Cuevas, Pablo (URU)

90 Norrie, Cameron (GBR)

93 Djere, Laslo (SRB)

104 Sousa, Pedro (POR)

105 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP)

107 Sonego, Lorenzo

108 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

109 Lorenzi, Paolo

Buenos Aires Q, Argentina ATP 250

Date: 2/11/2019 Original Cut Off: 126 Ranking Date: 1/21/2019

68 Norrie, Cameron (GBR)

85 Andujar, Pablo (ESP)

89 Garin, Christian (CHI)

94 Cuevas, Pablo (URU)

103 Sousa, Pedro (POR)

104 Sonego, Lorenzo

106 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

111 Ymer, Elias (SWE)

112 Ruud, Casper (NOR)

114 Londero, Juan Ignacio (ARG)

116 Lorenzi, Paolo

121 Trungelliti, Marco (ARG)

123 Dellien, Hugo (BOL)

126 Monteiro, Thiago (BRA)

Alternates

135 Berlocq, Carlos (ARG)

136 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

152 Bagnis, Facundo (ARG)

161 Giannessi, Alessandro

—-IN——–IN————

173 Krstin, Pedja (SRB)

178 Arnaboldi, Andrea

184 Martin, Andrej (SVK)

209 Gaio, Federico

220 Arevalo, Marcelo (ESA)

221 Galan, Daniel Elahi (COL)