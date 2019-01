Lucas Pouille e la soluzione per risolvere il problema scommesse nel tennis: “eliminare le scommesse nei tornei minori”

Lucas Pouille ha parlato del femonemeno negativo delle combine nel mondo del tennis.

“È molto facile fare queste cose rimanendo anonimi, ancora di più nei paesi dell’Est.

Ho giocato un torneo Challenger in Romania alcuni anni fa dove c’era questo gruppo di 4-5 persone che mi supportava come non mai. Dopo alcune vittorie, gli stessi si sono scagliati contro di me perché avevano fatto delle scommesse.

Mi è stato offerto del denaro attraverso Facebook e i vari social media, ma non ho mai risposto perché non ne vale la pena. Trovo ridicolo vendere le partite o accettare di perdere un set per soldi. Devi lavorare, come tutti gli altri giocatori, per migliorare la tua classifica.”

“I giocatori hanno bisogno di soldi per viaggiare e potrebbe essere difficile rifiutare € 5.000 quando il torneo ne mette in palio € 1.000 per il vincitore. C’è troppo denaro in gioco in queste scommesse.

Una soluzione potrebbe essere eliminare le scommesse nei tornei minori”.