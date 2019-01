Davis Cup: Turno di Qualificazione India vs Italia – Le dichiarazioni della squadra italiana. Barazzutti “Oggi abbiamo provato il centrale che è completamente diverso dai campi attigui sui quali ci siamo allenati nei giorni scorsi”

Barazzutti : “Nel 1976 giocammo a Wimbledon sull’erba contro la Gran Bretagna e quell’anno conquistammo la Davis. Poi la stagione seguente perdemmo una finale sull’erba a Sydney.

L’erba è una superficie non molto usata nel circuito, ci si gioca al massimo quattro settimane l’anno. Comunque noi possiamo contare su giocatori che ben si adattano ai prati, siamo ben attrezzati. Del resto sono abituati a misurarsi su tutte le superfici, dalla terra al cemento e all’erba. E questo è un vantaggio, sono tranquillo. Oggi abbiamo provato il centrale che è completamente diverso dai campi attigui sui quali ci siamo allenati nei giorni scorsi. E’ più veloce e la pallina rimbalza bassa. E’ il classico campo in erba molto rapido”.

Cecchinato : “No mi mette pressione essere il n.1 della squadra, essere qui è una bellissima sensazione. Oltre tutto una trasferta in una città complessa come Calcutta ti fa riflettere, ti fa capire tante cose osservando come vivono. Qui c’è una grande povertà. Ed è un onore essere il numero uno di una squadra molto forte e competitiva. Certo i campi in erba non sono facili da gestire. La superficie scelta dai nostri avversari non ci aiuta perché non siamo tanto abituati a giocare sull’erba, ma ci stiamo allenando e adattando. Seppi tra di noi è sicuramente il più forte su questi campi. Per venerdì saremo pronti”.

Fabbiano : “Ho fatto parte della squadra nella trasferta in Giappone di un anno fa, siamo un’ottima squadra e c’è un bellissimo ambiente. Siamo pronti ad affrontare questa sfida con l’obiettivo di qualificarci alle finali di Madrid in questa Davis dalla nuova formula. Sono a disposizione del capitano. Ho iniziato bene il 2019 con il terzo turno ai recenti Australian Open e l’erba è una superficie che mi è sempre piaciuta”.