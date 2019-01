Grigor Dimitrov si cancella da Rotterdam

Grigor Dimitrov non si sente ancora in buone condizioni e per questo motivo ha deciso di dare forfait per il torneo ATP 500 di Rotterdam.

Con un accettabile inizio di stagione all’Australian Open, dove è riuscito a raggiungere gli ottavi di finale il giocatore bulgaro preferisce non forzare e partire direttamente negli Stati Uniti dove disputerà il Masters 1000 di Indian Wells e poi Miami.

Il suo posto nel torneo di Rotterdam sarà occupato dallo slovacco Martin Klizan.