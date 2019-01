Challenger Launceston: LIVE i risultati con il dettagliato del Secondo Turno. In campo due azzurri

Challenger Launceston CH | Cemento | $54.160 – 2° Turno

Centre – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Jacob Grills vs [2] Tatsuma Ito



CH Launceston Jacob Grills Jacob Grills 0 1 Tatsuma Ito [2] • Tatsuma Ito [2] 40 0 3 Game points Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 T. Ito 15-0 30-0 40-0 1-0 J. Grills 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [9] Stefano Napolitano vs Max Purcell (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Stephane Robert vs Maverick Banes



Il match deve ancora iniziare

4. [3] Matt Reid / Sem Verbeek vs [WC] Harry Bourchier / Christopher O’Connell (non prima ore: 07:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [ITF] David Perez Sanz vs [11] Go Soeda



CH Launceston David Perez Sanz • David Perez Sanz 15 0 Go Soeda [11] Go Soeda [11] 30 1 Secondo servizio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Perez Sanz 0-15 15-15 15-30 0-1 G. Soeda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. [7] Mohamed Safwat vs Luke Saville (non prima ore: 01:30)



Il match deve ancora iniziare

3. Yunseong Chung vs [12] Lorenzo Giustino



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Dayne Kelly / Aleksandar Vukic vs [ITF] John Paul Fruttero / David Perez Sanz (non prima ore: 04:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Andre Goransson / Harri Heliovaara vs Tomislav Draganja / Tsung-Hua Yang



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 00:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Yusuke Takahashi vs [6] Hiroki Moriya



CH Launceston Yusuke Takahashi Yusuke Takahashi 30 1 Hiroki Moriya [6] • Hiroki Moriya [6] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Moriya 0-15 0-30 1-0 Y. Takahashi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

2. [15] Jay Clarke vs [Q] Yuta Shimizu



Il match deve ancora iniziare

3. Andrew Harris / Akira Santillan vs [2] Ariel Behar / Enrique Lopez Perez (non prima ore: 02:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Hiroki Moriya / Mohamed Safwat vs Pedro Martinez / Bradley Mousley



Il match deve ancora iniziare