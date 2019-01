Thierry van Cleemput allenatore in prova per Simona Halep

La stagione di Simona Halep sembra iniziare adesso.

Dopo aver perso negli ottavi di finale a Melbourne per mano di Serena Williams, la Halep ha comunicato che Thierry van Cleemput, ex allenatore di David Goffin, è in prova per poi diventare (se le cose andranno bene) il suo prossimo allenatore.

Van Cleemput ha accettato l’offerta ed è già in Romania per iniziare a lavorare con l’ex numero 1 del mondo.