Novak Djokovic: “Mi sento fortunato ad averne vinti 15 di Slam, so che ci sono due giocatori davanti a me nella classifica degli Slam vinti ma ho ancora tempo”

Novak Djokovic ha parlato del suo approccio per il Roland Garros e della possibilità di vincere i 4 titoli dello Slam consecutivi ma in anni diversi.

“Mi sono messo tanta pressione in passato e ho perso diverse finali di fila per poi finalmente vincere a Parigi. Quel successo mi ha fatto finalmentesentire il sollievo più grande mai provato in vita mia, quindi l’approccio al Roland Garros quest’anno sarà diverso perché ho più esperienza da questo punto di vista”.

“Mi sento fortunato ad averne vinti 15 di Slam, so che ci sono due giocatori davanti a me nella classifica degli Slam vinti ma ho ancora tempo. Non voglio sembrare arrogante sul Djokovic Slam, ma l’ho fatto già una volta quindi potrei farcela di nuovo.

Me ne manca solo uno, e non solo l’unico ad essere stato in questa situazione in passato, anche Nadal e Federer ne hanno detenuti tre su quattro molte volte in carriera. Tutto è possibile nella vita”.