Pagelle Australian Open 2019 (di Marco Mazzoni)

Djokovic: 10

Torneo praticamente perfetto. In semifinale e soprattutto in finale ha dimostrato una superiorità schiacciante, controllando il gioco e l’avversario in modo totale. Dispotico. Un livello tecnico forse addirittura superiore al suo “mitico” 2011: oggi Novak tira più forte col dritto e serve più preciso e continuo. Come batterlo? Sperare che scenda di livello ed intensità… Daniil Medvedev ha “spiegato” uno dei due metodi per impensierirlo, ossia tirare fortissimo dritto per dritto, prendendosi enormi rischi, senza nemmeno scambiare. Più facile a dirsi che a farsi… L’altra è prendergli il tempo col massimo dell’anticipo variando il più possibile, ossia giocare da Federer al top, cosa che, probabilmente, non riesce più nemmeno a Roger. Tre Slam di fila per Djokovic, Nadal ha già capito che difendere il titolo a RG sarà un bel problema…

Nadal: 8,5

Grande torneo per Rafa. Tutti lo davano per “rotto”, invece il maiorchino è arrivato a Melbourne preparato a puntino, pronto alla pugna e molto sciolto anche tecnicamente. A parte il suo solito “maniavantismo” tattico che più volte ha mostrato prima di un grande evento, Nadal ha giocato un grandissimo tennis, non lasciando niente per strada. In finale è stato impotente di fronte ad un rivale che, banalmente, gioca a tennis meglio di lui ed ha più armi sul duro. Il miglior Djokovic sul cemento batte sempre il miglior Nadal. Lo dicono chiaramente i numeri. Mancano 3 mesi al rosso. Lì Rafa sparerà, a raffica, le sue cartucce e probabilmente sarà ancora l’uomo da battere. Djoker permettendo.

Tsitsipas: 9

Benvenuto nel grande tennis Stefanos. Un torneo meraviglioso, giocato benissimo sotto ogni punto di vista, tecnico, fisico, mentale. Contro Federer ha mostrato una classe e intensità da campione, confermati – prova del 9 superata – nella vittoria su Bautista Agut, in quello che è stato forse il match più bello del torneo. Contro Nadal era scontato che avrebbe sofferto, il suo tennis è perfetto per esser scardinato dalla potenza ed intensità di Super-Rafa. Dovrà lavorarci sopra, sono sicuro che imparerà. In fretta.

Pouille: 8

Il francese è stato l’altra sorpresa dell’AO19. Nessuno lo considerava minimamente, del resto non veniva da un buon periodo e down under era sempre stato impalpabile. Lucas ha messo in campo un tennis estremamente solido e completo, lottando e tirando fuori il meglio nei momenti cruciali. Anche lui è stato solo spettatore vs. l’“alieno”, ma di sicuro ha ritrovato ottime sensazioni per rilanciarsi. Resto convinto che debba ancora trovare una sua strada: gioca bene un po’ in tutte le situazioni, ma non eccelle in niente.

Medvedev: 7,5

Il russo potrebbe essere il vero “crack” del 2019. Fisicamente è cresciuto, anche se a vederlo pare ancora acerbo è diventato molto resistente. Lotta, sta bene in campo, non molla più facilmente. E con quel servizio più accelerazioni improvvise e violentissime da ogni angolo, può spaccare lo scambio in ogni momento. Djokovic se l’è vista discretamente brutta, perché Daniil a tratti è stato incontenibile. Da prendere con le molle, ed evitare assolutamente le prime due settimane di luglio…

Shapovalov: 6

Era tra i più attesi della NexGen, ha vinto un paio di buoni match, prima di cedere in 4 vs. Djokovic. Ha ricevuto discrete critiche dopo quella sconfitta, …ma almeno lui un set al 7 volte campione l’ha strappato… e l’ha preso con un livello di gioco a tratti entusiasmante. Deve ancora crescere tantissimo: ordine, continuità, forza mentale che deve partire dal di dentro, non da fiammate intense ma occasionali. Di sicuro è uno di quelli che nel 2019 può farci divertire.

Zverev: 4

La cura Lendl ancora stenta a farsi sentire, nonostante lo Zar Ivan si fosse presentato a Melbourne addirittura col suo mitico cappello da Legionario, quello lo portò ad un paio di grandi successi. Sasha resta “molle”. Se hai ambizioni serie di vincere un Major, non puoi affrontare dei set da spettatore non pagante. Lendl lo sa, e tutto lascia pensare che metterà con le spalle al muro il suo giovane pupillo. Solo con una svolta completa nell’approccio al match (e forse, al lavoro in campo…) potrà compiere il salto di qualità necessario per diventare competitivo 3 su 5. La strada pare ancora parecchio in salita. Su terra, dove può giocare più tatticamente e sul cambio di ritmo, forse è già più vicino. Vedremo che accadrà a Parigi. Per ora, bocciato senza scuse

Outsiders

Meritano un voto molto positivo alcuni outsiders, protagonisti di belle imprese. Un bel 8 a Frances Tiafoe. Il giovane yankee ha messo in campo un’intensità notevole, venendo fuori da più match complicati, vinti di forza. Tecnicamente ha precisi limiti, ma se prende ritmo riesce a “randellare” come pochi. Bravo. 8 anche a Bautista Agut. Dopo aver eliminato Murray, in quella che resta una delle pagine più emozionanti dell’intero torneo, non ha affatto calato la sua spinta, uscendo vincitore da una serie di maratone clamorose. Con Tsitsipas ha dato vita ad un match bellissimo. Applausi. Bene anche Raonic, tornato a discreto livello dopo mesi di grigiore. Resta un tennista con limiti caratteriali forse invalicabili, sarà dura per Ivanisevic ripetere il lavoro fatto con Cilic, trasformando un “mezzo campione” in un vincitore Slam. Solita storia triste quella di Nishikori. Peccato che uno dei migliori colpitori in anticipo in assoluto del tour sia imprigionato in un fisico inadatto allo stress enorme del tennis attuale.

Bocciati

Oltre al già citato Zverev, la più grande delusione è stato Kevin Anderson. Non che lo si aspettasse per forza tra i favoriti, ma crollare all’avvio è stato davvero inusuale per uno diventato così solido e continuo. Male pure Dimitrov, che in Australia ci aveva abituato a giocare un ottimo tennis. La sensazione è che il bel bulgaro abbia già iniziato la parabola discendente, meno intenso, più rabbioso, più frustrato. Dispiace inserire Re Federer tra i bocciati, ma purtroppo Roger ha deluso. Attenzione: alla sua veneranda età, gli è concesso un po’ quel che vuole… ma dopo un buon esordio, vs. Tsitsipas ha dimostrato di non riuscire a gestire una giornata “no”, in cui il dritto proprio non ne voleva sapere di entrare. E’ stato in campo, ha lottato, ha sofferto, quindi c’ha provato. Però oltre alla incapacità di trovare una via alternativa per girare il match, non è mai riuscito a far sentire al giovane rivale il peso della sua classe e personalità. Caro Roger, con i tuoi oltre 37 anni, di giornate così ne troverai sempre di più… Insufficiente anche il torneo di Cilic. Marin difendeva la finale, ha lottato in tutti i suoi match, ma ha mostrato un livello fisico e di gioco lontanissimo dal suo potenziale. Come Chung, l’anno scorso qua splendido semifinalista, e quest’anno disperso.

Azzurri: 7,5

Forse un voto un po’ generoso, però a livello quantitativo siamo andati benissimo con tre piazzati al terzo turno, vista la nostra storia a Melbourne. Andy Seppi resta la nostra certezza nel primo Slam della stagione. Buon torneo il suo: solido, preciso, positivo, ha lottato sino alla fine vs. Tiafoe, uscendo più per la prepotenza atletica del rivale (quel giorno “in the zone”) che per suoi demeriti. Enormi applausi anche a Thomas Fabbiano, soprattutto per la fantastica vittoria vs. Opelka, sopravvivendo ad un gap di -65 Ace, record assoluto all time. Purtroppo Fognini non è riuscito, nemmeno stavolta, a sfatare il tabù Carreno Busta. Peccato, perché al turno seguente avrebbe trovato Nishikori, non un rivale impossibile sulla strada ai quarti. Sarebbero stati punti molto pesanti, sognando la top10. Ora avanti tutta sul rosso latino dopo la “Pique-Cup” in India.

Marco Mazzoni

@marcomazz