Australian Open 2019, Rafael Nadal: “Djokovic è più forte, ma sono soddisfatto”

Sfuma in tre parziali il sogno di Rafael Nadal agli Australian Open 2019. Novak Djokovic si impone sullo spagnolo col punteggio di 6-3 6-2 6-3 e conquista il quindicesimo titolo in un torneo dello Slam, il settimo in assoluto a Melbourne Park.

Il nativo di Manacor non è mai riuscito a contrastare il gioco del suo avversario, cedendo piuttosto nettamente: non arriva, dunque, il titolo numero diciotto in un Major per il numero due del ranking ATP, appuntamento rinviato al Roland Garros dove, molto probabilmente, partirà con i favori del pronostico.

“Buonasera a tutti, per prima cosa vorrei complimentarmi con Novak Djokovic e tutto il suo team. Ha espresso un livello di tennis straordinario per due settimane! Ringrazio tutti coloro che rendono possibile lo svolgimento di questo torneo, grazie a KIA che, oltre ad essere sponsor degli Australian Open, mi segue fin dagli inizi della mia carriera. E’ un torneo fantastico che migliora ogni anno: probabilmente è il migliore al mondo. Grazie per la promozione che fate per questo sport“, ha commentato Nadal.

“Sono state due settimane emozionanti, anche se oggi non è stata la mia giornata migliore. Dall’altra parte della rete ho trovato un giocatore più forte, ho avuto momenti complicati negli ultimi anni e proprio per questo sono soddisfatto. Questa finale è importante per me. Penso di aver giocato due splendide settimane, mi serviranno sicuramente per il futuro: grazie alla mia famiglia, al mio team e a tutti coloro che mi aiutano quotidianamente. Continuerò a lavorare duramente e a lottare, sperando di migliorare: mi auguro di avere un’altra possibilità di vincere qui a Melbourne“, ha concluso.