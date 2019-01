Diego Nargiso scrive una lettera post a Lorenzo Musetti: “È proprio adesso che cominciano i guai”

Questo il post di Diego Nargiso su Facebook dopo la vittoria di Lorenzo Musetti agli Australian Open Juniores.

“Caro Lorenzo…..

Ti scrivo questa lettera aperta che probabilmente non leggerai mai e della quale magari non te ne fregherà niente, ma credimi che ci tengo tanto.

Le delusioni possono essere enormi..La pressione può schiacciarti..le aspettative possono bloccarti..Ma tu non mollare mai!!!

Stai vicino a chi ti ha portato lì…

Stai vicino a chi veramente ti ha aiutato a crescere don da bambino.

Non farti accecare dalle sirene francesi, quelle che ti prometteranno marine Monti palma poi spariranno nei momenti difficili…quelli che ora cavalcano l’onda e poi ti lasceranno da solo non appena avrai delle normali flessioni che ti serviranno a crescere e ripartire…

Simone, Filippo, Umberto e Stefano ti stanno portando su e ci crederanno sempre come adesso.

Fai quadrato con loro a partire da ora e non permettere a nessuno di alterare i vostri equilibri.

È proprio adesso che cominciano i guai.

Hai vinto tra i piccoli con un anno di anticipo.

Così ho fatto io e Quinzi, Andrea e Claudio…

Poi però tutto comincia daccapo.

Devi credere sempre in te stesso, ma non perdere mai l’umiltà di voler di voler imparare, continua ad ascoltare chi ti suggerirà come crescere, poi però prendi tu le decisioni e non voltarti più indietro.

Percorri questa bellissima avventura spingendo forte verso i tuoi sogni e non perderti neanche un giorno del viaggio…

Perché è proprio questo che poi ti resta dentro…Tutti ti prendono per un predestinato ma è dura dimostrarlo ogni giorno e tu non devi farlo per nessuno tranne per te

stesso…

Goditi questa occasione e cerca di godertela appieno.

In bocca al lupo, spero che tu possa arrivare proprio dove alcuni di noi potevano e non sono stati.

Ti seguirò con grande piacere ed attenzione..e sarò sempre dalla tua parte!!!

Diego Nargiso”