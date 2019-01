Lorenzo Musetti dopo il successo agli Australian Open Juniores: “Djokovic mi ha detto che ho vinto grazie ad una grande forza mentale”

“Djokovic mi ha detto che ho vinto grazie ad una grande forza mentale.

Questo successo agli Australian Open è un’emozione fortissima, una grande soddisfazione che dedico alla mia famiglia, al mio staff e la federazione che mi sta aiutando molto nella crescita, sia economicamente che negli allenamenti. Posso usufruire sempre del centro tecnico. Non posso che ringraziare.

La finale a New York era arrivata un po’ a sorpresa, mentre qui c’erano tante aspettative e non era facile confermarsi. Anzi addirittura fare meglio”.

“L’aspetto più complicato a giocare in un campo del genere è che non ti rendi conto che a volte sei troppo lontano dalla riga di fondo campo. Ma è un’esperienza incredibile e poi c’era tanto pubblico a vederci”.

“Ho trovato nel secondo set nel momento di maggiore difficoltà un rovescio lungo linea un po’ fortunoso, poi ho recuperato e dal quel momento mi sono liberato, ho cominciato a crederci. Da lì è stata una lotta punto a punto e ne sono uscito vincitore. Lui serviva molto bene, ma sulla seconda cercavo di essere più aggressivo.

Nel tiebreak servito molto bene e proprio grazie a una prima ho annullato il match point sotto 12-11. Certo quel match point in mio favore sul 10-9 fallito con una seconda larga di un nulla mi poteva costare caro”.

“A caldo non l’avevo presa bene la sconfitta agli Us Open, ma anche secondo me è stato un bene. Una sconfitta è sempre uno stimolo in più per fare meglio. E comunque, meglio perdere una partita oggi che quando conterà di più. Me l’hanno fatto notare in molti, ma ero giunto alla stessa conclusione. Non arriverei a definirlo un fatto positivo, ma non era successo nulla di grave.

Ora mi godo il momento, è un sogno che si è avverato. Sono soddisfatto perché il lavoro fatto con il mio team sta dando i suoi frutti, il 2019 non poteva iniziare meglio. Ma questo deve essere un punto di partenza”.