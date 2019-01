Australian Open: Novak Djokovic concede solo 4 game a Lucas Pouille e sfiderà domenica in finale Rafael Nadal

Non c’è stata partita tra Novak Djokovic e Lucas Pouille nella seconda semifinale degli Australian Open. Il serbo ha fatto il bello e il cattivo tempo, portando a casa l’incontro senza alcuna fatica col punteggio di 6-0 6-2 6-2 in 1h23′.

Troppo superiore il numero 1 al mondo per il transalpino, che non è mai riuscito a proporre un gioco efficace per mettere in difficoltà l’avversario, perdendo più volte il proprio turno di servizio.

Dall’altra parte invece, al 31enne di Belgrado sono bastate poche semplici accelerate per indirizzare il match e guadagnarsi la 24a finale in un torneo del Grande Slam, la 7a a Melbourne, dove all’atto conclusivo Nole non ha mai perso. Ad attenderlo domenica c’è Rafael Nadal (2) in quella che si prospetta una sfida elettrizzante. Se Djokovic dovesse vincere, diventerebbe il giocatore con più trionfi in Australia, staccando Roy Emerson e Roger Federer, entrambi fermi a 6.

La partita punto per punto