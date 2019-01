Da Melbourne: Lorenzo Mussetti dopo la finale all’Australian Open Juniores “Oggi l’aspetto più difficile è stato giocare contro di lui, un amico”

Lorenzo Musetti : “Oggi l’aspetto più difficile è stato giocare contro di lui, un amico. Io penso di aver saputo gestire meglio la semifinale, anche perché probabilmente ci ero già passato e si è visto in campo nei momenti di difficoltà, quando deve tenere duro. Ho sfruttato un pizzico di esperienza in più in match di questa importanza. L’unica pecca è che mi sono un po’ rilassato dopo aver centrato il break ad inizio di secondo set. Però ho subito reagito.

Oggi mentre mi scaldavo su uno schermo passavano le immagini dei colpi più belli e dopo un diritto di Nadal hanno fatto vedere il mio colpo. Mi sono emozionato.

Negli Stati Uniti la finale era arrivata un po’ a sorpresa, qui c’erano tante aspettative e sono riuscito a confermare quel risultato”.