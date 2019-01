Semifinale tutta italiana agli Australian Open. Musetti e Zeppieri in diretta su Eurosport 2 (con il video del Tweener di Musetti)

Sono giovanissimi compagni di doppio, stasera ceneranno insieme e domani si sfideranno in semifinale a Melbourne: Lorenzo Musetti contro Giulio Zeppieri, la giovane Italia è protagonista agli Australian Open!

Il match tra i due italiani sarà vibile domani 25 gennaio alle ore 5 su Eurosport 2 ed Eurosport Player, live, in esclusiva, con il commento di Diego Nargiso e Riccardo Bisti.

Dotato di grande talento, a 16 anni Lorenzo Musetti ha già disputato la finale degli US Open Junior ed è la grande speranza del tennis italiano.

Giulio Zeppieri, classe 2001, è il compagno di doppio di Musetti: a Melbourne, in coppia, si sono fermati in semifinale ma domani, uno contro l’altro, saranno ancora protagonisti degli Australian Open.

Musetti, che è la prima testa di serie del tabellone Junior, e Zeppieri arrivano in semifinale senza aver ceduto nemmeno un set. Il primo, nell’ultimo match contro lo spagnolo Alvarez Varona, s’è perfino esibito in uno spettacolare e unico pallonetto in tweener.

O Musetti o Zeppieri: chi vince in semifinale affronterà uno tra il romeno Jianu e lo statunitense Emilio Nava all’epilogo degli Australian Open Junior. Un successo italiano negli slam, a livello giovanile, manca dal 2013 quando Gianluigi Quinzi vinse il torneo di Wimbledon.