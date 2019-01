Australian Open: il programma di Giovedi 24 Gennaio

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

L. Mayer / J. Sousa vs (12) H. Kontinen / (12) J. Peers

(8) P. Kvitova vs D. Collins (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Women’s Day Ceremony

(7) Ka. Pliskova vs (4) N. Osaka (Ora italiana: 05:30 (locale: 15:30))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(14) S. Tsitsipas vs (2) R. Nadal

(WC) A. Sharma / (WC) J. Smith vs (2) N. Melichar / (2) B. Soares

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. McEnroe / P. McEnroe vs M. Chang / J. Eltingh

T. Enqvist / M. Wilander vs W. Ferreira / G. Ivanisevic

(5) P. Herbert / (5) N. Mahut vs R. Harrison / S. Querrey (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

M. Martinez Sanchez / N. Skupski vs (3) B. Krejcikova / (3) R. Ram

A. Lapthorne / D. Wagner vs D. Alcott / H. Davidson

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) O. Virtanen vs G. Zeppieri

(1) L. Musetti vs (6) N. Alvarez Varona

(1) C. Tauson vs (9) K. Bartone

(5) L. Musetti / (5) G. Zeppieri vs (3) J. Forejtek / (3) D. Svrcina

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(9) C. Kingsley vs (4) F. Jianu

J. Lehecka vs (13) E. Nava

D. Frayman / F. Rossi vs (8) C. Beck / (8) E. Navarro

(4) C. Kingsley / (4) E. Nava vs (2) N. Alvarez Varona / (2) F. Jianu

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) H. Davidson vs A. Lapthorne

S. Houdet vs (2) G. Fernandez

(1) D. De Groot vs M. Buis

(1) A. Hewett / (1) G. Reid vs S. Houdet / B. Weekes

K. Montjane / L. Shuker vs (2) M. Buis / (2) S. Ellerbrock

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) D. Alcott vs (2) D. Wagner

(1) S. Kunieda vs S. Olsson

A. Van Koot vs (2) Y. Kamiji

G. Fernandez / S. Kunieda vs (2) J. Gerard / (2) S. Olsson

(1) D. De Groot / (1) A. Van Koot vs G. Capocci / Y. Kamiji

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) L. Sun vs A. Tikhonova

M. Leonard vs (4) L. Fernandez

D. Snigur vs (5) M. Sawangkaew

(3) N. Kawaguchi / (3) A. Nagy vs (7) L. Bencheikh / (7) F. Curmi