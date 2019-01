Australian Open: Petra Kvitova è in semifinale. La ceca è al momento anche al n.1 del mondo. Simona Halep dal prossimo lunedì non sarà più in vetta (VIDEO)

Petra Kvitova approda in semifinale agli Australian Open.

La ceca ha offerto un’altra amarezza all’australiana Ashleigh Barty eliminandola dagli Australian Open una decina di giorni dopo averla sconfitta in finale al torneo di Sydney. Stavolta però il successo della ceca è stato netto: 6-1 6-4 in poco più di un’ora di gioco.

Per Petra ora ci sarà la sfida di semifinale contro Danielle Collins, rivelazione della manifestazione.

Con questo risultato la Kvitova è virtualmente al n.1 del mondo, ma dovrà aspettare il risultato di Naomi Osaka anche lei in corsa per la prima posizione mondiale.

Un dato di fatto è certo. Simona Halep dal prossimo lunedì non sarà più la n .1 del mondo.

La partita punto per punto



GS Australian Open P. Kvitova [8] P. Kvitova [8] 6 6 A. Barty A. Barty 1 4 Vincitore: P. Kvitova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Barty 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 P. Kvitova 30-40 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 A. Barty 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 3-4 P. Kvitova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Barty 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Barty 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 P. Kvitova 15-40 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Barty 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 P. Kvitova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 A. Barty 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 P. Kvitova 30-40 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 A. Barty 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 3-0 A. Barty 15-40 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 2-0 P. Kvitova 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

