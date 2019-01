Australian Open: Il programma di Mercoledì 23 Gennaio. Quattro azzurri in campo tra i Juniores

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(4) N. Osaka vs (6) E. Svitolina

(16) S. Williams vs (7) Ka. Pliskova (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(16) M. Raonic vs (28) L. Pouille

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:30 (locale: 19:30)

(1) N. Djokovic vs (8) K. Nishikori

S. Stosur / S. Zhang vs B. Strycova / M. Vondrousova

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(5) P. Herbert / (5) N. Mahut vs (4) B. Bryan / (4) M. Bryan

(3) J. Murray / (3) B. Soares vs (12) H. Kontinen / (12) J. Peers

J. Brady / A. Riske vs (2) T. Babos / (2) K. Mladenovic

(WC) A. Sharma / (WC) J. Smith vs B. Mattek-Sands / J. Murray

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

T. Enqvist / M. Wilander vs P. Cash / M. Woodforde

H. Leconte / T. Woodbridge vs J. Bjorkman / T. Johansson

(1) L. Musetti vs (15) L. Draxl

K. Clijsters / N. Li vs M. Fernandez / B. Schett

D. Hantuchova / M. Navratilova vs L. Davenport / R. Stubbs

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) L. Kubot / (7) H. Zeballos vs R. Harrison / S. Querrey

(3) B. Krejcikova / (3) R. Ram vs (5) A. Groenefeld / (5) R. Farah

(1) G. Dabrowski / (1) M. Pavic vs M. Martinez Sanchez / N. Skupski

(6) A. Spears / (6) J. Cabal vs (2) N. Melichar / (2) B. Soares

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

J. Fearnley vs (6) N. Alvarez Varona

(11) A. Nagy vs (5) M. Sawangkaew

V. Allen vs A. Tikhonova

(7) L. Bencheikh / (7) F. Curmi vs TBD

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Lapthorne vs (2) D. Wagner

J. Gerard vs S. Olsson

M. Buis vs S. Ellerbrock

G. Reid vs S. Houdet

A. Van Koot vs K. Montjane

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(1) S. Kunieda vs A. Hewett

(1) D. Alcott vs (WC) H. Davidson

(1) D. De Groot vs L. Shuker

G. Capocci vs (2) Y. Kamiji

(WC) B. Weekes vs (2) G. Fernandez

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

Z. Khan vs J. Lehecka

G. Zeppieri vs (8) J. Forejtek

M. Leonard vs (Q) V. Pepelyaeva

(3) J. Forejtek / (3) D. Svrcina vs A. Kalender / H. Mayot

Court 19 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) E. Nava vs (2) B. Yunchaokete

(9) K. Bartone vs P. Nugroho

(1) C. Tauson vs V. Ryser

(4) M. Custic / (4) H. Pellicano vs (8) C. Beck / (8) E. Navarro

S. Nahimana / M. Uchijima vs TBD

Court 20 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Snigur vs E. Navarro

T. Kodat vs (4) F. Jianu

(3) O. Virtanen vs L. Weststrate

T. Schoolkate / D. Sweeny vs (2) N. Alvarez Varona / (2) F. Jianu

(8) L. Draxl / (8) Z. Khan vs (4) C. Kingsley / (4) E. Nava

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(7) D. Svrcina vs (9) C. Kingsley

(7) L. Sun vs (Q) F. Rossi

(Q) L. Pigato vs (4) L. Fernandez

TBD vs (WC) O. Gadecki / (WC) M. Smith

S. Han / T. Suksumrarn vs (5) L. Musetti / (5) G. Zeppieri