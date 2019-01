Australian Open: Stefanos Tsitsipas è in semifinale. Battuto Roberto Bautista Agut in quattro set (VIDEO)

Continua il sogno di Stefanos Tsitsipas che, a soli vent’anni, diventa il primo giocatore greco della storia a raggiungere una semifinale in un torneo del Grande Slam. Il numero 15 del ranking mondiale, giustiziere di Roger Federer nel turno precedente, ha infatti sconfitto nei quarti di finale degli Australian Open per 7-5 4-6 6-4 7-6 (7/2) lo spagnolo Roberto Baustista Agut (ATP 24) in 3h15 di gioco.

“Sto vivendo un sogno, per il quale però ho lavorato molto duro – ha spiegato lo stesso Tsitsipas al termine del match contro l’iberico – Sono emozionato, ma non troppo perché so che ho lavorato tanto per arrivare fino a qui. Quando mi avevano chiesto qual era il mio obiettivo stagionale ho risposto una semifinale di uno Slam… Mi hanno preso per pazzo!”. Il prossimo avversario del greco sarà il vincente dell’altra sfida odierna tra Rafael Nadal (2) e Frances Tiafoe (39).

La partita punto per punto