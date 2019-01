Australian Open Juniores: LIVE i risultati dei giocatori italiani impegnati nel secondo turno. Lorenzo Musetti agli ottavi di finale. Fuori Darderi

Lorenzo Musetti, finalista agli US Open 2018 e prima testa di serie ha superato con un doppio 64 in un’ora e 20 minuti il vietnamita Phuong Van Nguyen. In entrambi i set Musetti è partito male ma ha rimontato: nel primo era sotto 4-1 0-40 al servizio, mentre nel secondo era in svantaggio 3-1.

Agli ottavi di finale sfiderà Liam Draxl, canadese 15esima testa di serie.

Si è invece fermato al secondo turno Luciano Darderi: il 16enne italo-argentino, partito dalle qualificazioni, ha ceduto per 61 75 allo statunitense Emilio Nava, 13esima testa di serie

Australian Open Juniores – Italiani e Italiane – 2° Turno

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° Incontro

(1) L. Musetti vs P. Nguyen



GS Australian Open L. Musetti [1] L. Musetti [1] 6 6 P. Nguyen P. Nguyen 4 4 Vincitore: L. Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Musetti A-40 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Nguyen 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Nguyen 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Musetti 30-0 ace 40-0 ace 2-3 → 3-3 P. Nguyen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 P. Nguyen 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 P. Nguyen 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Musetti 30-0 40-0 5-4 → 6-4 P. Nguyen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 P. Nguyen 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Nguyen 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 P. Nguyen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 P. Nguyen 0-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 22 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00) – 2° Incontro

(13) E. Nava vs (Q) L. Darderi